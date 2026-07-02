La emotiva despedida de Edinson Cavani en Boca: «Una de las tristezas más grandes de mi carrera

Después de varios días tras confirmarse su salida, Edinson Cavani se despidió oficialmente de Boca Juniors. El delantero uruguayo, que tuvo muy poca acción en la última temporada, no será tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena y rescindió su contrato con el Xeneize.

A través de un video en Instagram, el futbolista de 39 años le dedicó unas palabras al hincha de Boca: «Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023″, comenzó.

Luego, recalcó cómo fue su primer contacto con el club: «Cuando empecé a conocer este mundo, el famoso Mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el ciento por ciento cada partido».

Más adelante, comentó las dificultades físicas que lo imposibilitaron a jugar en los últimos meses: «Hubo momentos difíciles, aquellos que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club».

Cavani reveló que no deseaba tomar esta decisión: «Me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen en este último tiempo».

El gol a River en Córdoba, lo más destacado de su paso por el Xeneize.

Para cerrar, se tomó el tiempo de agradecer a las personas que hicieron posible su llegada al Xeneize: «Les agradezco a todos, a todo el Mundo Boca. Y un abrazo muy fuerte, no voy a dejar de desearles siempre lo mejor«.

Desde su llegada al futbol argentino, Cavani disputó 81 partidos con la camiseta azul y oro. Pero cabe destacar que solo en 27 de ellos completó los 90 minutos. El uruguayo convirtió 28 goles y dio tres asistencias.