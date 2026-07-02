Mauro Icardi y la China Suárez, ¿en crisis por supuesta infidelidad?

El futbolista Mauro Icardi y la actriz Eugenia «La China» Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena por versiones de una presunta crisis de pareja, luego de que trascendiera un supuesto acercamiento del delantero con la modelo Ekaterina Ojeda.

En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la versión de que la China Suárez habría dejado temporalmente la llamada «casa de los sueños», donde convive con Icardi en Nordelta, para instalarse junto a sus hijos en la propiedad que compró el año pasado en el country San Jorge.

Cómo surgieron los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez

Los rumores cobraron mayor impulso después de que distintos medios registraran a Mauro Icardi paseando solo junto a sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, por las calles de Nordelta, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

A esto se sumó una revelación de Yanina Latorre, quien mostró en sus redes sociales que el futbolista le había dado «me gusta» a una reciente publicación de Ekaterina Ojeda. El detalle que llamó la atención es que el posteo correspondía a una colaboración comercial con la marca de maquillajes de Wanda Nara.

Según contó Latorre en Sálvese quien pueda, el origen de la discusión entre Icardi y la China habría sido justamente la modelo. La periodista sostuvo que la actriz habría decidido abandonar la vivienda tras descubrir supuestos mensajes en los que el delantero intentaba contactar a Ojeda.

La propia Ekaterina Ojeda habló sobre el tema en el programa y confirmó que recibió un mensaje del futbolista. «Me escribió Mauro. Me puso: ‘Hola, Eka, ¿te puedo llamar?'», reveló.

Sin embargo, aseguró que nunca respondió al contacto. «No le contesté. Que se esfuerce», afirmó.

La versión del entorno de la China Suárez

Frente a las especulaciones, el periodista Gustavo Méndez, quien mantiene una relación cercana con el entorno de la actriz, desmintió que la pareja haya puesto fin a la relación, aunque reconoció que atravesó un conflicto.

«María Eugenia China Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños; está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas», explicó.

Además, llevó tranquilidad sobre el estado del vínculo. «No están separados. Sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea y otra, una separación», afirmó.