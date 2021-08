Palmieri aclaró que sólo se adeuda una cuota a la Federación de Bomberos de Río Negro

El vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, negó que se le adeude más de una cuota a la Federación de Bomberos de Río Negro y explicó que en realidad el problema surgió de la propia institución que no realizó la correcta rendición de los fondos que ya les habían girado.

"No se adeuda un año, se le debe sólo un trimestre de lo que se recauda en la boleta de luz y luego se transfiere a la Federación de Bomberos que agrupa a los 39 cuarteles de la provincia", dijo esta mañana Palmieri, tras la presentación de la Maratón Cultural que se realizará el 3, 4 y 5 de septiembre en Casa de la Cultura.

El fondo Edersa es el aporte que realizan los usuarios para colaborar con el funcionamiento de los cuarteles rionegrinos y según indicaron esta mañana desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Roca, desde hace siete meses que no se les transfieren esos fondos.

"El trimestre a pagar son unos $10.900.000 distribuidos entre todos los cuarteles y a Roca les corresponden $1.965.000 apróxidamente. La Federación ya está en trámite de solucionar su problema en estos días", dijo el exsecretario de Hacienda de Roca, quien había recibido la información de manera directa de la Ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor.

Y en esta línea sostuvo que la provincia "no se quedó con la plata de la boleta de luz. Tienen un problema en la rendición del trimestre anterior. Y no es más de un año . La plata está y se recauda automáticamente", dijo Palmieri, quien no dudó en afirmar que cuando se regularice la situación se transferirán los fondos.

En tanto que hoy se cumplió la primera jornada de protesta y tal como lo anticiparon, entre las 13 y las 14 se produjeron tres toques de sirena que despertaron la alarma entre los vecinos quienes rápidamente comenzaron a solicitar información sobre el tema.

Esta mañana, los bomberos de Roca anunciaron que restringirán la operatividad del cuartel y sólo se centrarán en las urgencias como consecuencia de la escasa cantidad de fondos que están recibiendo no sólo de la cuota Edersa sino también de Lotería y de Casino.