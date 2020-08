Palmieri: "Las medidas restrictivas en Roca y Bariloche están en permanente evaluación"

El vicegobernador Palmieri afirmó que apelan a la responsabilidad individual. Fotos: gentileza

"Si no nos cuidamos todos, vamos a retroceder”, manifestó el vicegobernador de Río Negro Alejandro Palmieri en declaraciones radiales, y advirtió que “hoy no hay vacunas o una solución mágica, sino la responsabilidad individual”, como forma de superar esta situación.

En cuanto a eventuales restricciones a futuro, aclaró que “tomar decisiones en estos temas es buscar permanentemente un equilibrio entre los cuidados individuales, el bajar la circulación, y a la vez permitir algunas actividades para que la gente no se quede sin empleo. Eso debe valorarse y debe cuidarse. Si eso no se logra, vamos a retroceder”.

Palmieri recordó las primeras conferencias de prensa de los directivos del personal del hospital de Roca, y resaltó que “hay médicos y autoridades pidiendo por favor tomar conciencia”, y agregó que “no hay vacunas o solución mágica, sino que pasa por la responsabilidad individual. Cada uno tiene en su mano la posibilidad de ayudar, sobre todo al sistema de salud. El recurso humano de los hospitales está al límite, están cansados, algunos han dado positivo de coronavirus y es lógico porque están en la primera barrera en la lucha contra la enfermedad. Por eso, para no tener que retroceder o limitar actividades, es necesario que ayudemos todos y cada uno”.

Cuando le insistieron sobre la posibilidad de retroceder de fase, el mandatario aseguró que “están en permanente evaluación las medidas restrictivas, sobre todo en las ciudades que hoy tienen los grandes picos de contagio como Bariloche y Roca”.

Para sustentar este estado de alerta, explicó que “había provincias que eran referencia, como Jujuy, que estuvo 3 meses sin casos, y hoy es la única provincia entera en fase uno”.

En declaraciones realizadas en radio La Super de Roca, acerca del crecimiento de casos, admitió que “obviamente hay preocupación por el crecimiento de los números. Y por lo que uno ve, más allá de Roca y Bariloche, la situación es preocupante en todo el país, y vuelve a ser alarmante en muchos países del mundo”.

Palmieri puso en contexto estos indicadores, al resaltar que “el país está en cifras récord todos los días. Uno trata de buscar un modelo de hacia dónde hay que ir , o quién está haciendo las cosas bien o quien tuvo éxito ante esta enfermedad y cuesta encontrarlo. Los países que eran ejemplos, como Australia, ha declarado estado de desastre y toque de queda en algunas de sus principales ciudades; Alemania tiene conflictos grandes ante la posible vuelta de las restricciones; España con problemas propios y declarado por todos los otros países de Europa como zona de circulación viral e impone cuarentena estricta obligada a quien provenga de ese pais. Es preocupante porque se nota que a nivel mundial tampoco hay precisiones o certezas de éxito en esta lucha”.

También agregó que “insisto en plantear el escenario mundial y nacional, porque sino corremos el riesgo de creer que el problema es político y no sanitario. Es muy grave lo que se está viviendo. Ayer Argentina fue el quinto país del mundo con más casos diarios y el noveno en cantidad de muertes ese día en todo el planeta. Debemos tomar esto muy en serio, para no tener mayores restricciones, que es lo que no queremos”.