Paolo Etchepareborda: «que esta campaña sirva para desarrollar al Partido Socialista en Río Negro»

El precandidato del Partido Socialista de Río Negro, Paolo Etchepareborda votó en el CEM 4 de Viedma y afirmó que lo hizo "doble Alegría porque pude representar al Partido Socialista en estas elecciones. Es un momento importante donde uno tiene la posibilidad de expresar el sentimiento que tiene con respecto a los candidatos y candidatas".

Sobre las expectativas de cara a estas PASO, el precandidato de la única lista del PS aseguró que "son las mejores. Nosotros nos hemos propuesto que esta campaña sirva para desarrollar al Partido Socialista en toda la Provincia".

Etchepareborda agregó que "tuvimos la posibilidad de recorrer la Provincia, más allá de no tener una licencia, dejando algunas horas de trabajo para el fin de semana para poder visitar diferentes localidades".

Por otra parte, destacó que "la gente se acerca a votar. Hubo un intento de asustar a la gente como por ejemplo que si no se pegaba el sobre no iba a valer el voto o si no traías la lapicera no iban a poder votar. Todo eso era mentira y nos encargamos en las redes sociales y los espacios de desmentirlo".

Paolo Etchepareborda, que esperará el resultado en la Casa del Pueblo del Partido Socialista de Viedma, detalló que "instruimos a nuestros fiscales de mesa para trabajaran cuidándose y cuidando a la gente, pero no permitiendo que alguna persona distraída-con respecto al reglamento- intente impedir que las personas no veten por esas razones. Aseguró que "inclusive si alguien viene a la escuela a votar y se olvidó el barbijo, tienen que darle un barbijo de contingencia porque está dentro del protocolo de covid".