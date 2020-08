Papu Gómez: "Me encantaría volver a la selección"

El ex Arsenal y San Lorenzo tuvo su debut en la Albiceleste en el ciclo de Sampaoli.

Uno de los futbolistas más destacados en la última temporada del fútbol europeo fue Alejandro Gómez. Tras su gran año en Atalanta, el Papu se ilusiona con volver a ser convocado a la Selección Argentina.

"Me encantaría, en los últimos años vengo haciendo las cosas muy bien en Atalanta. La edad (32 años) no me juega a favor, pero en lo inmediato bienvenido sea", aseguró.

"De la última convocatoria a hoy cambié mi posición, juego de enganche o me puedo tirar más de doble 5. Me adaptaría a lo quiera Scaloni", agregó sobre su lugar en la cancha.

Gómez fue citado por Sampaoli para dos amisosos en 2017 y ese mismo también tuvo rodaje en las eliminatorias para Rusia 2018. En el ciclo de Scaloni aún no fue convocado.

"Es complicado no tener tantos entrenamientos para conocerse. Siempre decimos lo mismo y eso dificulta la capacidad y la conexión del equipo, sobre todo para las individualidades", analizó.

Además, el Papu contó sus sensaciones tras la eliminación de Atalantaen cuartos de final de Champions League ante el PSG.

"Todavía hay un poco de tristeza por la eliminación. Más después de cómo se dieron los otros resultados, que sorprendieron a todos y nos quedó esa espinita clavada, los detalles hicieron la diferencia"