Para Guzmán, era "esperable" el rechazo de los acreedores a la oferta por la deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reiteró hoy que la Argentina “ya está en una situación de virtual default” y sostuvo que “buscamos tener un programa nuevo con el FMI que implique no tener que pagarle nada de capital en los próximos tres años”.

Guzmán calificó de "esperables” las expresiones de rechazo de grupos de acreedores a la oferta argentina para renegociar la deuda emitida bajo legislación extranjera.

Enmarcó estas críticas en “un proceso en el cual la otra parte busca presionar para que la Argentina ofrezca más, pero ofrecer más no se puede porque no es sostenible y eso es algo que no vamos a hacer”, en declaraciones a radio El Destape.

Ayer, tres grupos de acreedores explicitaron su rechazo a la propuesta presentada por el Gobierno para la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación internacional.

El primero fue el Exchange Bondholer Group que, en un comunicado, aseguró que Argentina había optado por hacer "una oferta unilateral". Dijo que la decisión argentina "no representa el producto de negociaciones de buena fe" y que por eso "lo considera inaceptable y no tiene la intención de apoyarlo".

Otro de los grupos que también dio a conocer su posición en las últimas horas está asesorado por el banco de inversión UBS y Mens Sana Advisors, una firma legal conducida por el argentino Marcelo Delmar.

Este grupo sostuvo que la oferta se realizó "sin discusiones significativas", aunque remarcó que "una solución sostenible a la crisis de deuda de Argentina sigue al alcance".

El tercer grupo de acreedores, por su parte, está representado por el estudio legal White & Case, que también litigó contra el país. Este estudio afirma que tiene la representación de los fondos de inversión BlackRock, Ashmore y Fidelity, y de otros grandes inversores institucionales. Aseguran que entre todos reúnen el 25% de las emisiones realizadas a partir de 2016.

"El grupo cree que todas las partes interesadas en Argentina deberán contribuir a una solución que ponga a Argentina en el camino hacia el crecimiento sostenible y la estabilidad financiera", dijeron en un comunicado.

"Sin embargo, las propuestas incluidas en el comunicado de prensa (del gobierno argentino) no alcanzan esa marca y buscan colocar una parte desproporcionada de los esfuerzos de ajuste a largo plazo de Argentina sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales", sostuvo este grupo de tenedores según un comunicado que reprodujo el Financial Times.