Parkour, el arte que se expresa a través del movimiento

Por la tarde en Roca, cuando baja un poco el calor salen la mayoría de los deportistas a correr, andar en bici o patinar. Pero hay un grupo al que les apasiona saltar, dar giros en el aire y superar obstáculos.

En el Canal Grande se ve como practican mientras las familias que pasan cerca miran curiosas los movimientos que parecen ser extremos.

Se trata del parkour que ya fue reconocido como deporte por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y la Confederación Argentina lo incorporó en sus ramas.

En el país ya se han realizado competencias como en Córdoba y en Rosario. Además se espera que se incluya en los Juegos Olímpicos convencionales de París 2024.

Hace unos 10 años se practica en la región y suma más seguidores. En Roca unos 15 jóvenes se dedican a la disciplina y para ellos se trata más que un deporte sino de un modo para poder expresarse a través de movimientos.

“Para mi es un arte que te libera bastante, siempre sacás algo nuevo, si te caes en vez de enojarte te alegra porque estás progresando”, expresó Mauro de 16 años que practica en un gimnasio y también en la calle.

El muchacho hace cuatro años vive en Roca y a los 10 comenzó a realizar parkour cuando se hizo más popular en la zona.

Eligen la rotonda para entrenar. Allí realizan los trucos y usan el césped para amortiguar la caída. Foto Juan Thomes.

La disciplina surgió en Francia a finales de 1980 y llegó al país en el 2000. Se basa en la adaptación del movimiento en un entorno urbano.

La idea es la utilización del cuerpo como herramienta, buscando un movimiento eficaz y rápido para sortear obstáculos con el objetivo de llegar de un punto “A” hacia un punto “B”.

“Nos adaptamos naturalmente con varias repeticiones y no entrenamos más que con el peso propio; acondicionando las piernas y las articulaciones al constante impacto y variadas superficies”, detalla la Confederación Argentina de Gimnasia.

El parkour o PK como le llaman sus practicantes o traceurs (masculino) y traceuses (femenino) tiene una fundamental línea de valores que se aplican y crecen junto al entrenamiento.

Dos de sus valores más importantes son: “Etrê fort pour etrê utilè” en francés, “ser fuerte para ser útil” y “Etrê et durer” también en francés “ser y durar”.

“Es un arte urbano en donde te desafías física y mentalmente a vos mismo”, expresó Mauro.

En la rotonda ubicada en avenida Roca y las vías suelen practicar también sus trucos ya que tiene césped. También lo hacen en el gimnasio.

Tomás, otro traceur de Roca, explicó que hay una disciplina similar llamada freerunnig donde se busca impresionar a través de mortales o usar un obstáculo de diversas maneras. Mientras que en el parkour se busca la velocidad y fluidez en el desplazamiento.

Joaquín, Tomás, Mauro y Leonel son traceurs de Roca. Foto Juan Thomes.

Joaquín tiene 16 años y en 2017 comenzó a practicarlo. “Unos ex compañeros me motivaron a entrenar, ellos después dejaron y únicamente yo seguí y fui conociendo a más amigos”, contó.

“Nos divertimos y hacemos lo que amamos, me gusta mucho la altura, me gustaría ir a competir, eso me ayudaría a crecer como traceur”, expresó.

Lionel tiene 16 años y cuando inició en el parkour primero realizó un año de ejercicios físicos. “Hay guías seguras para practicarlo en gimnasios donde se enseñan primero con ejercicios físicos antes de pasar a los trucos”, dijo.

Para ellos hace falta en Roca un lugar donde se pueda practicar en buenas condiciones como un Parkour Park como en Buenos Aires.

Oscar González, presidente de la Federación Rionegrina de Gimnasia contó que el año pasado se hizo el primer torneo nacional en Rosario ya reglamentado con el código del FIG.

El año pasado se iba a realizar el torneo en San Luis pero finalmente se hizo en forma online.

“También estaba programado organizar un curso de parkour en Río Negro que quedó suspendido por la pandemia”, mencionó.

Además remarcó que se reglamentó para que pudiera ingresar a los juegos olímpicos y que se practique en gimnasios para llevarlo al ámbito callejero con menos peligro.