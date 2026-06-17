Portugal lo ganaba cómodo, pero Congo se lo empató al término del primer tiempo

Lo que era una cómoda victoria y dominio absoluto, repentinamente se transformó en desorden y sufrimiento total para la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, que empata 1 a 1 al término del primer tiempo con RD Congo, en el debut mundialista de ambos en el Grupo K.

El encuentro se disputa en el estadio de Houston y marca un hito histórico para el delantero de 41 años, que inicia su sexta participación mundialista, al igual que Lionel Messi y Guillermo «Memo» Ochoa.

El conjunto lusitano se apoderó rápidamente del balón y golpéo a los 5 minutos de iniciado el partido, con João Neves apareciendo solo por arriba y definiendo de cabeza ante Lionel Mpasi, previa asistencia de Pedro Neto.

¡JOÃO NEVES PUSO EL 1-0!



Mediante un cabezazo, el volante del PSG puso en ventaja a Portugal ante Congo a los 6 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/AZdZnZT7qU — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

El domingo de los europeos, a priori uno de los candidatos, continuó durante casi todo el período inicial, con posesión de balón e insinuaciones constantes al arco defendido por Lionel Mpasi.

Pero en la parte final del PT, en el segundo minuto adicional, los africanos avisaron: Bernardo Silva perdió en tres cuartos de campo adversario, rápidamente se inició la contra y Moutoussamy remató cerca del travesaño de Costa. Un aviso de lo que vendría luego…

En la última jugada, Yoane Wissa cabeceó en soledad luego del centro de Arthur Masuaku, venció la resistencia de Diogo Costa y marcó el 1-1 de partido, ante un Portugal atónito ante el inesperado golpe.

¡LOS PASITOS DEL GOLEADOR! 🪩



🇨🇩 Wissa se lo empató a Portugal y así lo celebró junto a sus compañeros.



¡Sorprende RD Congo en Houston! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WAbeVen3zn — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

(Noticia en desarrollo)