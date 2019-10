Insólito: Paró a ayudar en la ruta y resultaron ser quienes le habían robado

En algo más de 24 horas, Pablo Martello pasó por dos situaciones increíbles. El viernes por la mañana le robaron dos bolsos, con valioso equipamiento para atender emergencias, del interior de una ambulancia, que estaba estacionada en Neuquén y Villegas, en el barrio Mallín de Bariloche. Y esta tarde de sábado, encontró los dos bolsos robados de una manera insólita.

Martello relató a “Río Negro” que regresaba con una compañera de trabajo, que es médica, de una capacitación que habían dictado en Comallo. Dijo que ambos trabajan en salud pública. Él es paramédico.

Contó que a la altura del sector de Perito Moreno, encontraron un Renault Clio detenido en el medio de la ruta nacional 23, con daños en el frente de la carrocería a raíz de un siniestro vial.

El conductor del Renault Clio perdió el control y chocó contra el talud de la ruta nacional 23, a la altura de Perito Moreno. (Foto: Gentileza)

Pararon para asistir a las personas accidentadas. “Cuando nos acercamos, el Clio estaba con las puertas abiertas y en el interior había dos jóvenes”, comentó Martello.

El conductor presentaba síntomas de ingesta de alcohol y estaba confundido porque se había golpeado la cabeza contra el parabrisas. El otro joven estaba en la butaca del acompañante.

Martello dijo que observó en la parte trasera del vehículo los dos bolsos que le habían robado el viernes por la mañana de la ambulancia.

No lo podía creer. Por precaución no dijo nada. Resolvieron pedirles a las personas que pasaban en auto por el lugar que informaran a la Policía en Dina Huapi o en Pilcaniyeu de la situación porque no hay señal de teléfono en ese punto de la ruta nacional 23.

Martello aseguró que el acompañante del conductor del Clio escuchó que ellos habían pedido que viniera la Policía. Por eso, ese joven abandonó el vehículo y comenzó a caminar por la ruta para alejarse.

Minutos después, llegó el personal policial y una ambulancia. Martello explicó la situación a los policías que salieron a buscar al joven que se había marchado. Lo detuvieron a pocos kilómetros.

Mientras, el conductor fue trasladado hasta el hospital Ramón Carrillo de Bariloche donde constataron que no tenía ninguna lesión importante como para dejarlo internado. Por eso, lo trasladaron hasta la comisaría de Dina Huapi, donde lo esperaba su acompañante.

Los dos ocupantes del Renault Clio quedaron imputados en una causa por encubrimiento y recuperaron la libertad. (Foto: Gentileza)

Los dos quedaron involucrados en una causa por encubrimiento y recuperaron esta noche de sábado la libertad por disposición de la fiscal de turno. Martello contó que se cruzó en la comisaría de Dina Huapi con los jóvenes. Tuvo que ir a completar los trámites tras el reconocimiento de los equipos en el lugar del incidente.

Lamentó que faltaba, por ejemplo, el tubo de oxígeno con su regulador, pinzas, tensiómetros. Pero se pudo recuperar gran parte de los equipos que estimó que tiene un valor de entre 60 y 70 mil pesos.

“Es increíble. Si lo contamos en un asado nadie nos creería”, comentó Martello. “No podíamos creer, primero, que nos hayan robado los equipos de la ambulancia y que en 24 horas los hayamos encontrado y en estas circunstancias”, refirió. Explicó que la ambulancia es suya porque tiene un servicio particular de emergencias.