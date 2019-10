Paro en el hospital más importante de Neuquén

Los trabajadores del hospital Castro Rendón, el cabecera de Neuquén y uno de los más importantes de la Patagonia, iniciaron hoy un paro de 24 horas y organizaron una marcha al Centro Administrativo Ministerial (CAM) para llevar sus reclamos.

El delegado de ATE, Juan Millapán, explicó que sus exigencias no solo representan al Castro Rendón, sino que también reflejan necesidades de otros hospitales de la provincias.

El dirigente dijo que faltan elementos de seguridad desde hace dos o tres años en el Castro Rendón y cuestionó que se han realizado compras de forma unilateral, sin la aprobación del comité de seguridad e higiene, que terminaron siendo incorrectas por no considerar los insumos que requiere cada sector.

El segundo punto de los cuatro que reclaman es el proporcional de guardia que se paga cuando los trabajadores entran en licencia para que no se vea afectado el ingreso. El tercero, son los concursos para cubrir los puestos de quienes se jubilaron y en total suman unas 50 vacantes, resaltó Millapán. Esto lleva al cuarto pedido, que es que se completen las plantas funcionales.

La medida de fuerza no afecta la atención en la guardia, aunque si no obtienen respuestas, los trabajadores no descartan un paro de 48 horas, advirtió el dirigente. "Hay cuestiones que no se pueden bancar", concluyó.