Paseando por el bosque tuvo un encuentro cercano con dos Pumas

“Un regalo que me dio la vida”, expresó Martín Narambuena ante una única y casual oportunidad que se le cruzó mientras paseaba por el extenso territorio que abarca el Parque Nacional Lanín.

A solo 15 metros de distancia, encontró a un Puma Concolor junto a su cría.

Narambuena tuvo tiempo de registrar el momento con su cámara de fotos. El testimonio visual fue subido a su cuenta de Facebook, que más de 500 personas compartieron.

El encuentro con los felinos pudo ser registrado. Foto: Facebook @tincho2018

El afortunado trabajador hotelero, que vive en San Martín de los Andes, afirmó que en ningún momento los felinos “se mostraron desafiantes ni temerosos”, y que sólo estaban atentos a sus movimientos. Detalló que el cachorro “miraba a la madre y me miraba a mí como diciendo: ¿y este quién es?”. En cambio, el felino adulto analizaba la situación.“En ningún momento ella me sacó la vista de encima”, explicó Martín. La madre siempre se mantuvo atrás del cachorro “mirándome a mí y mirando la vía de escape”, hacia el interior del bosque.

Martín confesó que se mostró nervioso por el fortuito encuentro que no duró más de un minuto, pero no sintió alguna clase de temor. Consideró que los felinos permanecieron allí porque habían terminado de alimentarse y perdieron el instinto del miedo. Y también contribuyó el hecho de que se acercó sin invadirlos, lentamente y mostrándose en todo momento para que ellos lo vean. Al mismo tiempo les chistaba en tono amigable como se evidencia en el video. “Ellos me dieron confianza y yo les di confianza también”, aseguró.

“Les pido a todos los que quieran compartir que lo hagan, para difundir la belleza de éstos animales y la importancia de la conservación de su especie y del hábitat donde vive, porque ésta es la forma de dispararles, con el lente de una cámara, no hay nada más lindo que verlos en libertad y en su lugar, muchas veces exterminados por el ser humano invasivo y egoísta”, dijo Narambuena en su publicación en la red social.

“Larga vida al rey de los bosques patagónicos”, concluyó.