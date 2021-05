Paulina Cocina reveló cómo ayudó a Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe se consagró campeona de la primera temporada de MasterChef Celebrity. En ese sentido admitió que su arma secreta fue el diálogo constante con chefs reconocidos.

Uno de los nombres que siempre sonó como colaboradora de Claudia fue el de Paulina Cocina, la influencer que brilla en las redes sociales.

En ese contexto, Paulina estuvo como invitada en el programa Almorzando con Mirtha Legrand. Allí la cocinera aclaró cuánto ayudó a la empresaria.

“¿Claudia te llamaba a vos para pedirte recetas?”, consultó loa conductora Juana Viale. “No sé si estoy autorizada para hablar de este tema”, respondió con humor Paulina. Sin embargo la respuesta no fue suficiente para sortear el tema.

“Mirá que yo sé, yo estaba ahí cuando llamaba y anotaba. Te llamaba tipo once y media o doce, cuando teníamos que entrar”, acusó El Turco García, quien también participó del reality y estaba presente en la mesa.

“No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa. Cuando estaba por llegar me decía ‘nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’ y ahí yo le decía ‘podés hacer esto, podés hacer lo otro’”, señaló Paulina.

La influencer también explicó que solía charlar con otros participantes.

"Me sorprendió mucho, hablando con Claudia o con Belu Lucius también, que de verdad es una competencia. De verdad estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome ‘no me alcanza el tiempo’. ¡Tampoco la asesoraba a Belu, eh! Ni a Claudia tampoco, solo charlábamos”, cerró Paulina.