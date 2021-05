Bullying: el video que publicó Larreta y busca concientizar

En el Día Contra el Bullying, Horacio Rodríguez Larreta publicó un video para concientizar sobre el tema. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió leer algunos mensajes de agravio que recibe.

“En el Día Internacional Contra el Bullying, reflexionemos, repensemos ciertas acciones, charlemos con nuestros hijos e hijas y prestemos atención a sus comportamientos. El cambio siempre empieza por casa”, escribió Larreta en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada por un video.

“Hay que cuidarse. Alto, flaco, gordo, petiso…eso no es lo importante. Lo importante es el corazón y los valores que tenemos”, comienza Larreta.

“La opinión que tengan sobre otra persona no la define, pero sí puede hacerle mucho daño. Si no te gustaría sufrirlo, no se lo hagas a los demás”, concluyó Larreta.