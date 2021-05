Paulo Londra ganó 3 millones de dólares por una canción y es Top 10 mundial

La compañía francesa S-Money realizó un relevamiento de los artistas que más dinero ganaron por medio de Spotify y un argentino se encuentra entre los diez primeros del mundo.

Se trata de Paulo Londra que, a partir de su canción "Adan y Eva", superó las 643 millones de reproducciones lo que le generó ganancias de más de 3 millones de dólares.

El tema del cordobés salió en el año 2018 y pertenece a su álbum Homerun con el que terminó de ganar notoriedad en todo el mundo. En Youtube, el video de la canción tiene 907 millones de visitas.

Para facturar dinero en Spotify, el éxito de las canciones debe ser notable ya que pagan solo 0,0033 dólares por reproducción. Son necesarias 250 escuchas para generar un dólar.

El tema que lidera la lista es Shape Of You del británico Ed Sheeran, que ganó más de 13 millones de dólares. El listado se completa con Rockstar, de Post Malone, con 10.409.424 dólares; Dance Monkey, de Tones and I, con 10.298.960, God’s Plan, de Drake, con 8.310.198; Faded, de Alan Walker, con 6.617.745 dólares; Wake Me Up, de Avicci, con 6.017.155; 7 years, de Lukas Graham, con 5.888.759; In my mind, de Dynoro, con 4.717.119; y Criminal, de Natti Natasha, con 3.199.527.