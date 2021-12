«Pedazo de pelotudo» le dijo un diputado a Massa durante el debate del Presupuesto

El extenso debate por el Presupuesto 2022 dejó varios momentos destacados, por fuera de las argumentaciones del tema en sí mismo. Uno de ellos fue el que protagonizó Miguel ángel Bazze, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), quien le dijo «pedazo de pelotudo» al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Bazze realizó una encendida intervención, por la que fue vitoreado. En ese momento, su micrófono seguía abierto y pudo escucharse, cuando la gente se acercaba a saludarlo, que decía el insulto.

El diputado estaba respondiendo a Massa, quien le había resaltado a los dirigentes de la oposición que «tenía mucha paciencia» y que estaba «tratando de ayudar». Bazze le respondió que paciencia habían tenido ellos en ir a debatir el presupuesto cuando, desde un primer momento, habían dicho que el proyecto retorne a comisión, lo que ocurrió finalmente.

“En lugar de aceptar esa propuesta, siguieron adelante con todo el debate. Nosotros somos los que tenemos paciencia. Estamos discutiendo, porque, lo que usted y el bloque oficialista no hicieron hoy temprano, lo estamos haciendo nosotros. Estamos buscando la posibilidad que resolvieran los temas para que no dejaran al país sin presupuesto”, manifestó, enojado, el diputado.

“Lo único que me faltaba es que me dijera esto el pedazo de pelotudo este”, agregó luego, cuando ya no hablaba al micrófono, pero se llegó a captar.