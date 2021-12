Pedirán la impugnación de la licencia de Badilla para asumir como ministro de Neuquén

El intendente de Villa Pehunia-Moquehue, Sandro Badilla, fue elegido por el gobernador Omar Gutiérrez para reemplazar a Marisa Focarazzo al frente del ministerio de Turismo. Hoy será el acto de jura. Pero desde la localidad, concejales de Juntos por el Cambio advirtieron que impugnarán el pedido de licencia por tiempo indeterminado Badilla en el municipio para asumir la cartera provincial. Aseguran que la situación es inconstitucional y que no está prevista en la ley que rige a la comuna.

Badilla fue el primer nombre que surgió de los nuevo ministros que asumirán hoy. Se lo anunció el mismo día que se informó de la salida de Focarazzo. Sin embargo, la sucesión en el municipio de Pehuenia tardó en definirse.

El intendente pidió una licencia por tiempo indeterminado y sin goce de sueldo, el Concejo Deliberante la criticó pero finalmente gracias a la fuerza oficial, la aprobó. Y eso resultó en que al frente del municipio asumirá la presidenta del Concejo Deliberante Carmen Cordero.

Sin embargo, la polémica sigue y ahora concejales de la oposición pedirán la impugnación de esa licencia por considerar que no se ajusta a las normas que rigen a la localidad.

«Desde el Concejo nosotros esperábamos la renuncia para que el mismo pueda trasladar su domicilio a Neuquén y dedicarse a esta nueva función que le han asignado a cargo del ministerio, pero nos encontramos con algo que ha sido novedoso para nosotros como municipio de segunda categoría que fue una solicitud de licencia por tiempo indeterminado. Nosotros no tenemos carta orgánica, nos regimos por la ley 53 y por la constitución, y si vamos a estas normas no encontramos una licencia por tiempo indeterminado«, comenzó explicando la concejala Carla Cervera en declaraciones al programa Vos a Diario de RN RADIO (89.3).

Y siguió: «al no existir una licencia que regule esta situación que nos pide en carácter individual el intendente, como Concejo Deliberante nosotros no podemos otorgarla, no podemos inventar una categoría de licencia que no existe en las normas que nos rigen. En segundo lugar, es la ley 53 la que expresa una incompatibilidad entre el cargo de ministro y el cargo de intendente. Y en tercer lugar es la constitución provincial la que prohíbe la acumulación de dos o mas cargos en la administración, incluso lo aclara la misma constitución incluso cuando uno fuera de carácter municipal y otro de carácter provincial».

«Nos encontramos con tres situaciones que claramente no admiten la procedencia de esta licencia y esto habilitaría el procedimiento que establece la constitución en el artículo 277 que es la convocatoria de elecciones toda vez que falta mas de un año para que finalice el mandato», resumió.

«Nosotros interpretamos que lo que hubiese correspondido es la renuncia, toda vez que su designación no es una suplencia«, insistió la concejala. Y confió que al asumir la presidenta del Concejo Deliberante «es como si estuviéramos eligiendo un intendente entre siete concejales».

Sobre por qué Badilla pidió licencia y no renunció a su cargo, Cervera aseguró que tiene dos interpretaciones: «la primera que él tenga inseguridad en cuanto a su nombramiento y ante esta inseguridad pretenda tener o guardarse en el bolsillo un cargo por las dudas que no le vaya bien en el otro, cuestión que está prohibida por la constitución. Y por el otro lado quizás lo que busca es eludir la activación del procedimiento de elecciones, para no tener que ir a elecciones en la mitad de un mandato».

Cervera explicó que en los próximos días presentarán una impugnación en la vía administrativa para que luego se pueda habilitar la vía judicial. Pero advirtió que esa presentación no bloquearía la jura de hoy ya que todavía no tienen una resolución.

«Nosotros esperábamos que el gobernador atendiera esta situación porque está en absoluto conocimiento y que el intendente procediera a elegir», cerró sobre el reclamo.