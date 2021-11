Gutiérrez anunció cambios en el gabinete de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció hoy en conferencia de prensa que dos de sus ministras dejan sus cargos por problemas de salud.

Se trata de la ministra de Educación Cristina Storioni y la de Turismo Marisa Focarazzo. En lugar de Storioni, en la presidencia del Consejo Provincial de Educación asume quien hasta ahora era la vicepresidenta, Ruth Flutsch; en tanto que el ministro Jefe de Gabinete Sebastián González se hará cargo del ministerio de Educación hasta que se designe la nueva persona que ocupará ese cargo. En Turismo quedará como ministro Sandro Badilla, quien hasta ahora se desempeñaba como intendente de Villa Pehuenia-Moquehue.

«Por razones estrictamente de Salud, hay dos personas que no pueden seguir desempeñándose y se ven imposibilitadas de seguir desempeñándose en el cargo en el cual han sido designadas como presidenta del Consejo Provincial de Educación, ministra de Educación y ministra de Turismo«, comenzó anunciando el gobernador.

Y siguió: «mi eterno reconocimiento y agradecimiento para Cristina Storioni y para Marisa Focarzzo. Nuestro acompañamiento, nuestra fuerza para dar la madre de las batallas priorizando y cuidando la salud que es lo más importante«.

Además el mandatario les agradeció «todo el trabajo que han llevado adelante»: «han construido políticas públicas, son dos mujeres de entereza, de valores, de capacidad, de talento, de perseverancia, de sacrificio, que han puesto todo, absolutamente todo en la función pública para construir el desarrollo de nuestra provincia y de nuestro pueblo».

Storioni asumió su cargo como ministra de Educación junto con la primera gestión de Gutiérrez como gobernador de Neuquén. Focarazzo, por su parte, se incorporó al gabinete neuquino en la segunda etapa del gobernador.

Ambas carteras tienen asuntos pendientes a resolver a corto plazo, que deberán hacerlo las personas que sucedan a las ministras salientes.

González o quien finalmente quede al frente del ministerio de Educación, junto con Flusch, deberá enfrentar el retorno pleno a la presencialidad desde comienzo del año entrante, además de de decidir si implementa o no el nuevo secundario.

También, Educación vive una situación crítica respecto a los problemas edilicios en las instituciones educativas, que en muchos casos demoraron o impidieron la vuelta a la presencialidad en este ciclo lectivo. Y a eso se suma, un reclamo cada vez más masivo por falta de vacantes en las escuelas secundarias de modalidad técnica. Por otro lado, el gremio ATEN ya comenzó a pedir la apertura de la discusión salarial a fin de poder iniciar el ciclo lectivo que viene sin inconvenientes.

En Turismo, el asunto pendiente más cercano es la concreción de la apertura de los corredores sanitarios con Chile. La autorización de Nación ya fue expedida, pero aún el paso internacional no está en pleno funcionamiento ya que el vecino país aún no abrió sus fronteras para que los argentinos pueda ingresar. Y, aunque ya se venden pasajes, aún no se concretó el convenio bilateral que posibilita oficialmente el turismo entre los dos países.