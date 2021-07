Peligra el regreso de Mirtha Legrand a la televisión: «Tengo miedo»

“Por el momento no voy a volver”, señaló Mirtha Legrand al hablar de su posible regreso a la televisión. “Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, sostuvo la diva quien en una entrevista a La Nación añadió: “El brote tan fuerte que hubo me acobardó”.

"Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir", repitió Legrand al ser consultada sobre su regreso a la TV. En ese sentido, la conductora de 94 años añadió: “Los estudios de televisión son muy vulnerables”.

Mirtha Legrand ya tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Sputnik V, pero es consciente de los riesgos que implica para una mujer de su edad ingresar a un estudio de televisión. En ese sentido señaló: “Pobrecito Julián Weich, está en terapia intensiva”.

La última aparición pública de la diva fue en diciembre del año pasado cuando volvió como anfitriona e invitada al programa que por el momento conduce su nieta Juana Viale.

“Los problemas de salud de Susana y su internación me dolieron muchísimo”, dijo Legrand al hablar de la angustia que pasó Giménez con su cuadro de coronavirus.

"El canal me llama para que vuelva. Son muy cariñosos, pero yo tengo miedo", reiteró Mirtha, quien lleva 53 años en el aire.