Pensemos, pero hagamos

En salud, educación, justicia, economía y relaciones sociales no podemos seguir como vamos. Los que piensan que sí, creen que los que sostenemos este sistema vamos a seguir así, sin llegar a enfermarnos todos, fundirnos todos o nos matemos en una guerra civil. O están muy conformes porque están bien en todos esos aspectos y piensan que los argentinos vamos a seguir aguantando cualquier cosa, o simplemente no piensan. O creen que siempre va a haber plata y planes para sostener a los votantes cautivos en mayoría. Ni en los peores momentos del país se han deteriorado tantos aspectos a la vez. La única razón es porque a todas las áreas las manejan inaptos, o aptos pero con un plan de “inculturización y sometimiento programado”.

Creo que cada uno que esté de acuerdo con estos conceptos debe tratar de explicárselo a otro que “no entienda y no sepa a quién va a votar” o “no quiera pensar”, o piense que “todos los políticos son iguales”, etc.

Cuando los votantes cautivos entiendan que si no cambiamos el rumbo la platita se va a acabar y sus “líderes” los van a abandonar -porque por supuesto con plata propia no los van a sostener-, entonces habremos sentado las bases para exigirles a los próximos gobernantes: planificar, comunicar y gobernar sincronizadamente, con gente apta en cada área, que estoy seguro hay muchos, pero “nunca quisieron meterse en política , porque es un asco” . Si algún lector piensa que estoy equivocado, le agradeceré me lo fundamente seriamente y me explique su mejor plan.

Luis E. Anzorena

Roca