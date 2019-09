Pequeños comerciantes regionales, en pie de guerra contra showrooms y saladitas

Frente a la posible re edición de las ferias conocidas que se denominaron como “saladitas”, comerciantes e instituciones cipoleñas siguen buscando erradicarlas, y advirtieron además sobre la modalidad del “showroom clandestino”. La contra ofensiva con la que buscan reactivar el deteriorado comercio regional: una serie de ofertas de productos específicos, que se publicarán en la web bajo la consigna de “descuentos imperdibles”.

El titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter, anunció que están organizando una venta masiva virtual que se extenderá desde Zapala hasta el Valle Medio, incluyendo Catriel, Barda del medio y Cordero, Campo Grande y Cinco Saltos, para vender liquidaciones que los comerciantes regionales ofrecerán al costo.

Mediante una pagina web, y con todos los medios de pago habilitados, las diferentes Cámaras y los comercios, buscan reactivar el deteriorado mercado interno regional, que experimenta una nueva caída frente a la recesión económica.

“Hay que trabajar en las pequeñas Pymes, que generan un movimiento y crean empleo dentro de las ciudades”, sostuvo. José Luis Bunter, titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti

No obstante, Bunter arremetió fuerte contra las “saladitas”, y aseguró que de esa forma se generan “oportunidades de negocio para un mayorista, que se instala en una salada y no paga impuestos, algo totalmente desleal”, calificó. En ese sentido aguardan la respuesta del intendente de Contralmirante Cordero y Barda del Medio, Gustavo Pita. Le enviaron una notificación que aun no respondió, y quedó en el ojo de la tormenta.

Las críticas: “mercadería trucha, evasión de impuestos, comercio esclavo, competencia desleal”, entre muchas otras acusaciones. “Son organizaciones mafiosas”, calificó Bunter, y desafió: “si quieren trabajar que lo hagan, pero que cumplan todos los requisitos que exige Afip, Rentas, que paguen un alquiler, que paguen impuestos”, se quejó indignado. Lo cierto es que los valletanos se trasladan masivamente para acceder a las ofertas y asegurarse jugosos descuentos.

Mientras tanto, las denuncias vienen cobrando fuerza de la mano de Gendarmería de Neuquén, adonde radicaron una denuncia y siguen de cerca el proceso para lograr la participación de esa fuerza en el control de una posible nueva edición de la feria.

Paralelo a esto, Bunter advirtió sobre la modalidad del “showroom clandestino”.

“Un comerciante que paga 70% de impuestos y le queda de ganancia entre un 15 y un 20%, liquida el negocio, guarda la mercadería y la vende en las redes sociales”, reveló. De esta forma, “contratan a algunos empleados en negro, abre su casa, adonde no se puede allanar sin una orden, liquida todo y no paga nada”, explicó.

“Con esta modalidad, cuando antes le quedaba un 15%, ahora le queda un 80%”, comparó y disparó contra el gobierno nacional: “ellos impulsan este tipo de actividad con sus políticas económicas”, criticó.