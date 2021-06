Peressini le pone límites a Ruiz, la intendenta de Plottier

Plottier es uno de los municipios que no acató varias de la normativas provinciales respecto de la pandemia y creó las suyas propias. Y también es una de las ciudades que denunció no haber recibido auxilio financiero de Provincia para afrontar el pago de salarios y la primera cuota del aumento, aunque desde el gobierno provincial aseguraron que los fondos si fueron girados. Ahora, la "rebeldía" de la intendenta Gloria Ruiz molesta puertas adentro del partido político al que pertenece, Siempre.

La semana pasada, en declaraciones periodísticas, la intendenta aseguró que hace mucho tiempo no tiene diálogo con el líder de Siempre, el diputado provincial Andrés Peressini. A raíz de eso, Siempre, emitió un comunicado para negar que el partido "no la ha acompañado ni respaldado en las decisiones que toma en el cargo que ocupa". El comunicado no fue firmado por el diputado provincial y exintendente de la localidad, aunque si por la cúpula de la organización.

"En primer lugar, debemos recordar que Andrés Peressini, con el respaldo del partido, la eligió como candidata a Intendente, cuyas elecciones se desarrollaron el 01 de Septiembre de 2019. Toda la militancia trabajó arduamente en su posicionamiento, para que los vecinos de Plottier supieran que Gloria Ruiz era la continuación del proyecto que fundó Peressini, y que gobernó en Plottier del 2011 al 2019", comienza el comunicado firmado por la vicepresidenta Natalia Castro, el secretario Sergio Daubenfeld y el apoderado Claudio Pinilla.

Pero además agrega un detalle de los proyectos de ley presentados en la legislatura que apoyan la gestión de la intendenta. "Como es de público conocimiento, los Diputados Provinciales Andrés Peressini y Laura Bonotti, han presentado proyectos a nivel provincial como la modificación a la Ley de Coparticipación, que beneficiaría directamente a la localidad, así como a otras localidades; incorporación de ayuda a municipios en la Ley de Emergencia Sanitaria, Ley 3230; el proyecto de ampliación de ejidos; entre otros proyectos que beneficiarían su gestión de gobierno", indica el texto de Siempre.

Y señala que también la intendeta recibe apoyo por parte de los concejales del partido creado por Peressini. "Desde el Bloque de concejales local, se la ha acompañado en todos los proyectos presentados desde el comienzo de su gestión. Hemos logrado en conjunto con las diferentes fuerzas que conformamos el Concejo, trabajar en el acompañamiento a la Intendente, que se vé reflejado en las más de 50 Ordenanzas aprobadas durante este año y medio de gestión, como la Ordenanza que autoriza la firma del Convenio Marco de Cooperación Mutua con el Gobierno Provincial, entre otros".

"Durante el actual período de gobierno, como partido, hemos estado y seguiremos estando a disposición para continuar con la construcción de ideas y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Plottier. Sabemos que con tolerancia y respeto, podemos aunar esfuerzos para acompañarla aún más en su actual gestión", cierra el comunicado del partido político que tiene sus raíces en Plottier.