Pereyra irá a las oficinas de Lopetegui para evitar despidos

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, viajará a Buenos aires y llevará su pedido que se mantengan todos los puestos de trabajo en Vaca Muerta. Aseguró que hasta el momento no hubo ningún despido.

La reunión surgió luego que el gobierno nacional recortará el presupuesto de la Resolución 46 que incentiva la producción de gas de no convencional. Momentos después la empresa Tecpetrol dejó en stand by tres de los cuatro equipos que tienen en Fortín de Piedra y puso en alerta a los empleados.

“No es la resolución, bajaron porque no pueden seguir perforando”, señaló Pereyra.

“A mí me han manifestado que iban a bajar a 42 compañeros que tienen contrato a plazo fijo, pero estos contratos no tienen validez tampoco porque no fue entregada la copia al sindicato tal cual dice el convenio colectivo de trabajo”, manifestó Guillermo Pereyra.

Dijo que “nosotros queremos que no se pierda ningún puesto de trabajo, contrariamente a lo que dicen otros”.

Al respecto definió al candidato a gobernador Ramón Rioseco como un “mentiroso” al decir que hay 300 despidos. “No mandaron a nadie a casa, no hubo despedidos”, aseguró.

Dijo que la empresa Tecpetrol “tiene atrapado esos equipos, no los deja salir, por eso paga un stand by para tenerlo para el invierno” a lo que expuso que planteará en la reunión que “los tienen que liberar” y que puede darse la oportunidad a otras empresas.

El encuentro será mañana a las 14 en la Secretaría de Energía y estarán presentes el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, presidentes de empresas petroleras, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y el que conduce el senador de Neuquén.

Indicó que las otras firmas continuarán su actividad con normalidad. “Estuve en Buenos Aires don el presidente de YPF y Panamerican y ellos no van a modificar nada y van a seguir invirtiendo y perforando. Es el tema con una sola empresa”, declaró.

“No hay recorte de subsidios a mi entender. Eso que lo discutan las empresas. Hay un techo nada más. Tenían autorizado hasta una producción determinada. Llegaron a esa producción y no se les renovó la producción por más metros por día y es lo que paso con Tecpetrol. Tenía 8,5 millones , hizo dos o tres pedidos de renovación y no están autorizados todavía. Nada más que eso”, sostuvo.