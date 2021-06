Pereyra irá cediendo «de a poco» la conducción del gremio petrolero a Marcelo Rucci

“Voy a dejar un sindicato armado, sin deudas, con recursos, con todo, para seguir dando continuidad -y que la puedan administrar mejor que lo que la administro yo-. Estoy convencido que así va a hacer de la mano del compañero Marcelo Rucci”, manifestó el secretario general del sindicato de petroleros Privados, Guillermo Pereyra durante la conferencia de prensa que realizaron esta mañana en la sede de la obra social que administra el gremio.

Pereyra señaló que no tiene previsto postularse a candidato en las próximas elecciones. “Mi interés es descansar”, dijo. Sin embargo manifestó que su intención no es “pegar un portazo y me voy”, sino que cumplirá con su reciente mandato a cargo de la mutual e “ir de a poco, cediendo, entregando”. “Pienso que en dos años, dos años y medio será el retiro total”, acentuó.

El titular del gremio, quien permanece desde su fundación, durante más de 40 años consecutivos añadió que no tiene intenciones coconducir. “La responsabilidad y la conducción está en el secretario general. Es el único que conduce es el que tiene liderazgo de la organización, yo solamente puedo dar algún consejo nada más… y que no le hace falta a Marcelo (Rucci) porque es más rápido… (Risas) “.

Pereyra señaló que Rucci tiene un fuerte respaldo para la conducción del gremio, destacó los ocho años de gestión como intendente de Rincón de los Sauces. “No cabe duda que es la persona más capacitada que tenemos en este momento”, concluyó.

El gremio petrolero deberá aguardar la posibilidad a que termine la prórroga de mandato y que se habiliten los procesos electorales lo antes posible.