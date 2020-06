Pereyra: “Tenemos que tener una fuerte presencia en el campo”

Irregularidades en el pago de salarios, falta de entrega de recibos de sueldo, mayor distribución de los trabajos y el mejoramiento de los caminos de ripio que conducen a los yacimientos son las principales demandas del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa por con las empresas de la Cuenca Neuquina.

“Todos los días vamos a seguir con las recorridas porque tenemos que tener una fuerte presencia en el campo, en los lugares de trabajo. Vamos a seguir hasta que se terminen los motivos que nos llevaron a tomar estas medidas”, aseguró el titular del gremio, Guillermo Pereyra, en diálogo con Energía On.

Tal como publicó este medio, son entre 130 y 140 los trabajadores que aún no percibieron sus haberes. Se trata de al menos cinco empresas contratistas de la cuenca que aún no cumplieron con las obligaciones salariales con sus trabajadores. Hay firmas que saldaron una parte y no entregaron recibos de sueldos para "no ponerse al descubierto que no liquidan bien".

“Algunas recibieron la asistencia del gobierno y el pago de las productoras, pero se ve que la plata se fue para otro lado”, indicó Pereyra que además precisó que hay casos en que las contratistas reciben los depósitos, pero antes de poder hacer uso, los bancos los retienen por deudas propias de las firmas.

De momento el gremio seguirá con medidas puntuales y paros de algunas horas solo en las empresas que mostraron irregularidades. “No es idea del sindicato largar un paro general de actividades, para qué vamos a hacerle pagar los platos rotos a las empresas que están cumpliendo. Vamos tratando de corregir estos desvíos que hay”, expresó Pereyra y sumó que ya hicieron las denuncias en la secretaría de Trabajo de la provincia.

Si bien Pereyra estimó que el tema salarial podría resolverse dentro poco, la principal preocupación pasa por que las empresas siguen solo con el personal de guardia y no da abasto para cumplir con todas las tareas asignadas. “No hay motivo para seguir solo con guardia, hay que hacer los mantenimientos y no hay personal suficiente”, dijo el gremialista.

"El tema ahora es lo que viene para junio. Recién hemos iniciado las charlas informales para ver cómo vamos a seguir los próximos meses. Hay alguna cámara que quiere achicar lo que hemos acordado, pero que quede claro, nosotros no vamos a ir a menos, al contrario, vamos a ir a más”, cerró.