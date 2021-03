Pergolini confirmó que renunció a la vicepresidencia de Boca

Luego de algunas versiones de una pelea con los miembros del Consejo de Fútbol del club, Mario Pergolini confirmó que presentó su renuncia indeclinable a la vicepresidencia de Boca.

No es la primera vez que se dice algo similar aunque en este caso los rumores se cumplieron y el protagonista los ratificó a través de un video en su cuenta de Instagram.

La supuesta mala relación de Pergolini con Riquelme y sus allegados vendría desde hace tiempo y sería la razón principal del apartamiento del vicepresidente primero. Sin embargo, el empresario aseguró: "No me he peleado con Jorge, tampoco con Riquelme".

"Uno tiene que entender que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra la forma en que lo acompañen, hay que saber dar el paso al costado", agregó.

La renuncia fue presentada por escrito y deberá aprobarse en la próxima reunión de la CD. El conductor y empresario de los medios asumió junto a Jorge Ameal en diciembre de 2019.

“Agradezco a los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente. Boca es lo que más amo, quiero lo mejor, pero indudablemente yo no soy la persona que se lo puede brindar en este momento”, concluyó Pergolini en su video de despedida.