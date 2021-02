Personas con discapacidad piden prioridad para la vacuna contra el coronavirus

Referentes de grupos de personas con discapacidad pidieron que se las priorice para recibir la vacuna contra el coronavirus. Si bien la demanda no es nueva, se renovó al saberse que personas no presentan ninguno de los requisitos, por vulnerabilidad o rol estratégico, habían recibido la primera dosis. Desde las asociaciones afirman que no están consideras dentro de ninguno de los criterios de la campaña.

En Buenos Aires, la "Asociación Azul" formalizó el pedido ante el gobernador Axel Kicillof. El grupo de La Plata también le escribió una carta al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmando que "es imperioso que se ubique a las personas con discapacidad entre los receptores prioritarios".

Según un informe de la Agencia Nacional de Discapacidad, entre quienes contrajeron coronavirus, el índice de letalidad de las personas sin discapacidad durante la pandemia fue del 2,2%, mientras que el de las personas con discapacidad fue del 7%.

"Es necesario reconocer que la letalidad por COVID-19 entre las personas con discapacidad con CUD es altamente mayor a la población total de casos a nivel nacional, reafirmando la consideración de población en situación de riesgo mayor que el resto en el marco de la pandemia", resaltó el organismo.

La presidenta de la Federación de Entidades Pro Atención a las personas con discapacidad intelectual (Fendim), Julieta Blayer, le afirmó a Clarin que el colectivo no es mencionado en el plan de vacunación contra el covid-19.