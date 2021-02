Quién es quién en la lista completa de los vacunados VIP

Tras el escándalo por la vacunación VIP y mientras avanza la investigación judicial, el Ministerio de Salud de la Nación que dirige Carla Vizzotti difundió ayer un listado con los nombres de 70 personas que fueron inmunizadas con la Sputnik V contra el coronavirus.

La lista distingue entre las personas vacunadas a pedido de la cartera sanitaria y quienes fueron vacunados el 18 de febrero en el edificio ministerial por personal del hospital Posadas.

Quien encabeza la nómina es el presidente Alberto Fernández quien se vacunó públicamente el 23 de enero pasado. De la misma manera lo hicieron sus colaboradores más cercanos:

• Julio Vitobello (secretario General de Presidencia)

• Juan Pablo Biondi (Secretario de Comunicación de Presidencia)

• Marcelo Martín (Subsecretario de Comunicación de Presidencia)

• Esteban Collazo (fotógrafo presidencial)

• Nicolás Ritacco (Director General de Audiencias de Presidencia)

Entre los ministros de su gabinete figuran:

• Ginés González García (ex ministro de Salud) (se vacunó públicamente el 21 de enero)

• Martín Guzmán (Economía)

• Felipe Solá (Relaciones Exteriores). Según él mismo manifestó, se vacunó con el turno correspondiente en el Hospital Posadas.

Otros funcionarios:

• Carlos Zannini (Procurador del Tesoro)

• Daniel Scioli (Embajador en Brasil)

• Sergio Chodos (Representante de Argentina y el Cono Sur ante el FMI)

• Jorge Neme (Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería)

• Oscar Domingo Peppo (Embajador en Paraguay)

• Melina Mallamace (jefa de Gabinete del Ministerio de Economía)

Personal del Ministerio de Salud

• Lisandro Bonelli (ex jefe de Gabinete de Ginés González García)

• Martín Sabignoso (secretario de Equidad)

• Arnaldo Medina (Secretario de Calidad en Salud)

• Horacio Insúa (área de prensa)

• Eugenio Zanarini (Superintendente de Servicios de Salud)

• Alejandro Costa (Subsecretario de Estrategias Sanitarias)

• Andrés Leibovich (Subsecretario de Salud)

Los vacunados el 18 de febrero en el Ministerio de Salud. Fueron en total diez personas:

• Seza Manukian (empresario)

• Horacio Verbitsky (periodista)

• Florencio Aldrey (empresario)

• Lourdes Noya Aldrey (familiar de Florencio Aldrey)

• Matilde Noya Aldrey (familiar de Florencio Aldrey)

• Dolores Noya Aldrey (familiar de Florencio Aldrey)

• Félix Guille (empresario)

• Jorge Taiana (senador nacional)

• Salomón Schachter (médico)

• Eduado Valdés (diputado nacional)

Otras personalidades ligadas a la política o al mundo sindical, en algunos casos incluyendo a sus familiares:

• Eduardo Duhalde (ex presidente de la Nación)

• Hilda "Chiche" González de Duhalde (ex senadora nacional)

• María Eva Duhalde (hija de Eduardo y Chiche Duhalde)

• Juliana Duhalde (hija de Eduardo y Chiche Duhalde)

• Lorenzo Pepe (líder sindical ferroviario)

• Jorge Héctor "Topo" Devoto (publicista)

• Hugo Curto (ex intendente de Tres de Febrero)