Pese a lo que dijo el presidente, el fútbol puede parar igual

Mientras se ratificó que los partidos del lunes por la fecha 1 de la Copa de la Superliga se disputarán, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados avisó que ''vamos a respetar la voluntad de los jugadores''.

Sergio Marchi habló con los medios al llegar a las oficinas del sindicato cerca del mediodía y anticipó que como gremio se ajustarán a lo que decidan la mayoría de los futbolistas.

''Lo que hay que tomar son decisiones grupales, en conjunto y no salidas individuales. Queremos que todos nos den su mirada. Acá no hay futbolistas de primera o de segunda clase'', afirmó Marchi, haciendo clara referencia a la decisión de River de no presentarse contra Atlético Tucumán el sábado pasado.

Este miércoles a las 18, capitanes y subcapitanes de los clubes de primera y las principales categorías de ascenso se reunirán para definir pasos a seguir respecto al coronavirus. El Millo decidió no jugar a modo de prevención, mientras que el resto de los encuentros pautados se disputaron, aunque varios jugadores se manifestaron en desacuerdo a través de las redes sociales y sus declaraciones públicas.

En las últimas horas del domingo, el presidente Alberto Fernández sugirió que no había razones para que el fútbol deje de disputarse, ya que los encuentros se están llevando a cabo a puertas cerradas, sin aglomeración de gente. Al mismo tiempo consideró que es un ''divertimento'' para el público, que ahora estará más tiempo en su casa con las medidas tomadas para evitar. Según esa postura, la fecha 2 de la Copa de la Superliga se podría disputar, pero los jugadores tendrán la última palabra.