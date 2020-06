Pese al barril criollo, el petróleo no se paga a 45 dólares

A 7 días de mayo petroleras aseguran que “ninguna refinería” paga los 45 dólares que estipula el barril criollo y todavía venden entre 30 y 33 dólares el barril. Incluso, confirman que, en algunos casos, se factura por 45 dólares, pero se hacen notas de crédito por la diferencia.

El 19 de abril el gobierno nacional fijó el precio del barril de petróleo para el mercado interno en 45 dólares, en ese momento a casi 10 dólares por encima de la cotización internacional, para preservar los niveles de actividad y producción, sin embargo, pese al decreto aún no se respeta estrictamente.

“El barril criollo fue y vino tanto que se armó toda la historia y ahora va a salir a la luz el resultado de la novela. Nadie lo quiere pagar, el 15 vencen las regalías y ahí va a aparecer la verdad del valor de venta”, indicó una importante fuente de un cargo alto en una petrolera de la Cuenca Neuquina, en diálogo con Energía On.

Algunas petroleras aún no le pusieron precio al petrolero que entregaron después del 19 de abril cuando se publicó el decreto. Otras ya facturaron por debajo de los 45 dólares y hoy se encuentran en una compleja situación de reclamar la diferencia que se les adeuda.

“Muchos secretarios y ministros de energía les dijeron a sus gobernadores y gobernadoras que se iba a pagar a 45 dólares. Se va a armar un megaconflicto porque les van a mostrar las facturas donde se ve que a pesar del decreto a las empresas les dijeron que si no lo ponían a 30 dólares no lo compraban”, detalló la fuente que accedió a dialogar en estricto off the record.

Generalmente, al haber pocos actores en el sector de refino, se trata de relaciones a largo plazo por lo que se entrega los volúmenes y luego se ajustan los precios. En un contexto normal, como lo era previo a la cuarentena, el valor de mercado es más o menos 2 dólares, sin embargo, hoy la diferencia es de 15 dólares entre lo que dice el decreto y lo que se paga.

En paralelo, las refinerías argumentan que tienen stock de barriles ante la caída en la demanda de los productos que producen por lo que “no tendrían apuro” en realizar las compras de inmediato. Vale recordar que YPF confirmó que no comprará barriles a terceros hasta fin de año por lo que los compradores son menos.

“El decreto dice que todo el volumen a mercado interno tiene que estar en 45 dólares, y el que está en la refinería no te puede decir facturame menos de 45, entonces empiezan los artilugios que dicen factúrame 45 y dame una nota de crédito por la diferencia para que me quede 30. Pero al final del día es un problema económico”, indicó.

En líneas generales, antes del decreto se registraron ventas en el orden los 25 dólares por barril y para el 19 de abril en adelante corresponderían los 45 dólares, pero los montos difícilmente llegan a los 35 dólares. “Es complejo lo que sucede y lo cierto es que no te podés pelear porque hay un día después”, concluyó la fuente.

Por último, la otra (no) alternativa es la exportación que hoy tiene precios a valor internacional que ronda los 35 dólares el barril sin descuentos. Con las retenciones y demás se pierden 10 dólares por barril lo que lo deja cerca de los 25 dólares, pero además, no sería bien visto que el gobierno autorice exportaciones por debajo de lo que sale (en teoría) el barril en el mercado interno.