Petroleros achican la mesa y piden negociar sueldos sin empresas de servicio

La negociación salarial de los gremios petroleros con las cámaras empresariales de la industria se empantanó y no solo la reunión pactada para el martes pasado se canceló, sino que los sindicatos pidieron reunirse sin la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE). Para el próximo encuentro habrá que esperar hasta la semana del 5 de abril.

Según pudo averiguar este medio, la solicitud de los sindicatos se realizó en el detrás de escena de la inauguración de la estación de servicio en Añelo de la semana pasada, de la que participaron las principales autoridades de la petrolera de bandera YPF, de los gremios petroleros de la región y de la provincia de Neuquén.

“Siempre son las empresas de servicio las que están en la negativa porque ellas también hacen su juego. Ellas quieren cobrar más, que les reconozcan los mayores costos, dicen que están mal, entonces utilizan todas las herramientas para presionar, entre esas a los gremios. Entonces directamente a cualquier reunión que se presentan, dicen que no”, dijo una fuente cercana a las negociaciones en estricto off the record ante la consulta de Energía On.

El objetivo de los gremios es intentar avanzar con las negociaciones de la paritaria 2020 con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y una vez alcanzado el acuerdo, ir al ministerio de Trabajo a buscar la firma de la CEOPE.

“Es una constante, la CEOPE siempre termina firmando, pero se toma una semana después de que arreglan petroleras y gremios en la que aprovechan para arreglar sus tantos”, sumó la fuente.

Habrá que ver si el pedido gremial prospera, pero lo cierto es que no es algo que va contra las reglas teniendo en cuenta que los encuentros que realizan las partes son por fuera del ámbito del ministerio de Trabajo con la idea de dinamizar las resoluciones.

La semana pasada, después de la reunión que llevaron adelante los gremios y las cámaras, hubo otro encuentro en la sede de Buenos Aires del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en la que se juntaron todos los secretarios generales de las entidades sindicales del país para “analizar” alternativas que dinamicen el diálogo.

Allí se planteó la estrategia que luego llevaron a cabo el viernes pasado los gremios en la inauguración de la Estación de Servicio de Añelo que se televisó por canales nacionales.

Por ahora los gremios quieren sumar un porcentaje de aumento a la paritaria 2020 porque consideran que hay un mejor escenario no solo internacional sino local con mejor actividad y con una YPF que ya pateó su deuda hacia adelante.

Recién en julio se reunirán las partes para comenzar a discutir los salarios del 2021 y el objetivo de los sindicatos es sumar algún porcentaje al 15% que consiguieron el año pasado.