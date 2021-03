Gutiérrez destacó el rol de los gremios petroleros durante la pandemia

En el acto que se realizó hoy en Añelo en el que las principales autoridades de YPF anunciaron la millonaria inversión que desembolsarán en Vaca Muerta este año, el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez aprovechó para destacar y agradecer el rol de los gremios petroleros durante la pandemia. Aseguró que su rol fue fundamental.

En primer lugar Gutiérrez valoró el trabajo del secretario general de Petroleros Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Manuel Arévalo y señaló que su trabajo permitió generar consensos para alcanzar el presente actual de la industria.

“Agradezco a Chiqui (por Manuel Arévalo) la representación del personal jerárquico, porque en la principal tormenta mundial, nacional, regional y local en la industria del petróleo y gas no arrugaste, te la bancaste, fuiste al frente y permitiste construir consensos y generar la contención a cada trabajador, para poder tener este presente”, expresó Gutiérrez.

Segundos más tarde, y en un agradecimiento más extenso, el gobernador también remarcó el trabajo del secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra.

“Mis últimas palabras están dirigidas al hombre que ha conducido y que ha enfrentado la peor tormenta de la industria petrolera. Que no solo no arrugó y se apoyó y dijo ‘esto no pasó nunca, necesito ayuda y acompañamiento’. Pagó el costo de decirle a cada trabajador y trabajadora que lo más importante era cuidar las fuentes de trabajo. Se puso al frente y lo dijo de todas las maneras”, dijo Gutiérrez, pero no terminó ahí.

“Pagó los costos a su edad, estuvo dispuesto a perder para ganar, volviendo a empezar. Guillermo Pereyra. Nosotros no estaríamos acá si la comisión directiva no hubiese salido jugándose la vida a cuidar cada puesto de trabajo recorriendo cada pozo y haciendo entender que esta batalla la íbamos a ganar e iba a pasar”, agregó.

Los reconocimientos a ambos gremios locales se dieron luego de que las máximas autoridades de YPF anunciaron que invertirán 1502 millones de dólares en los desarrollos de petróleo y gas de la provincia. Buscarán incrementar la producción de crudo en un 56% y la de gas un 70%.