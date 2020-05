Petroleros busca reactivar las jubilaciones anticipadas y extender los sueldos básicos

El titular del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, aseguró que se reanudaron las negociacions para extender la vigencia de los sueldos básicos para el personal que se encuentra suspendido y detalló que además se propuso reactivar el sistema de jubilaciones anticipadas para el sector petrolero.

El mes pasado los gremios de base y jerárquicos, además de la Federación Sindical llegaron a un acuerdo con las cámaras de empresas productoras (CEPH) y de servicios especiales (CEOPE) para que los trabajadores suspendidos perciban el 60% del salario que recibieron en febrero y en forma no remunerativa.

Pero ese acuerdo finaliza el próximo 31 de mayo, por lo que las partes reanudaron este martes los encuentros tendientes a extender el acuerdo y ampliarlo y hoy está previsto el segundo encuentro virtual.

En el caso de los salarios básicos Pereyra explicó que “hay varias cosas para analizar, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente para continuar el acuerdo salarial por dos o tres meses más”.

Y agregó que “puede que se haga un nuevo convenio o una prórroga con algunas modificaciones porque no se puede seguir adelante sin aportes a la obra social porque es necesario mantenerla en un momento de crisis sanitaria pero no puede funcionar sin aportes y en eso nos vamos a poner de acuerdo”.

Las jubilaciones

“El Decreto Ley 2136 permite jubilar a los 55 años de edad y con 25 años de servicio pero se reformó con la Resolución 897 de 2015 que se amplió a servicios auxiliares y muchos se jubilaron. Pero el Decreto 154 del año pasado dejó denegada esa jubilación e incluso dejó gente colgada que estaba tramitándola”, indicó Pereyra en diálogo con Energía On.

El dirigente explicó que “si este decreto se anula (el 154/19) vamos a permitir que muchísima gente se pueda jubilar y evitamos despidos y dejamos el plantel de compañeros que pueden seguir trabajando”.

Es por esto que Pereyra detalló que “queremos hablar con el ministro –de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni- porque lo hemos hablado con las empresas y están de acuerdo”.

El plan que se propone desde el gremio de base de Río Negro, Neuquén y La Pampa es aún más profundo. “Desde que el compañero se jubila la empresa le tiene que pagar 13 sueldos. Lo que nosotros proponemos es que no se los paguen todo junto sino que se los paguen por mes”, detalló Pereyra.

Y agregó que como complemento de esa propuesta desde el gremio “nosotros les damos la obra social que continúa cuando se jubila”.

“Nadie desconoce que vamos a llegar con un excedente de compañeros y en algún momento las empresas van a querer despedir gente y por eso tenemos que anticiparnos”, aseguró Pereyra.

Pereyra explicó que esta propuesta fue analizada en la primera reunión con las empresas que se realizó este martes y detalló que estiman que, de avanzarse con la rehabiliación de estas jubilaciones anticipadas, “podríamos estar definiendo el acuerdo en una o dos reuniones más”.

Pereyra explicó que el personal en condiciones de acogerse a esas jubilaciones “deben ser unos 1.800 en total, sumando a la gente que quedó colgada”.

Y agregó que, a esa cantidad de trabajadores en condiciones de jubilarse, se suman quienes están aceptando las ofertas de retiros voluntarios que han lanzado varias empresas, en especial las firmas de servicios especiales.

“Hay muchos compañeros, un número elevado, que están haciendo acuerdos de desvinculación porque están pagando hasta el doble de lo que les corresponde”, indicó Pereyra y reiteró que “desde el gremio no les aconsejamos que tomen estos retiros, pero la realidad es que termina siendo más bien una decisión familiar si los aceptan o no”.

El dirigente analizó que “hay otras medidas que ayudan como que se extendió dos meses la suspensión de los despidos y el decreto del barril criollo que fija que hay que mantener los niveles de inversión y empleo”.

Sueldos en cuotas

A pesar de que este mes entró en vigencia el acuerdo firmado por las cámaras de empresas productoras y de servicios especiales, fueron muchos los trabajadores que tuvieron problemas para percibir sus salarios en tiempo y forma.

El secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, advirtió que a la fecha aún hay trabajadores que no percibieron la totalidad de los salarios que les correspondían en este mes.

Y remarcó que “hay empresas que le están echando la culpa a la pandemia para no pagar, y han pagado en cuotas, algunas que no terminaron o no pagaron lo que corresponde”.

En la región los acuerdos de sueldos mínimos abarcan a cerca de 28.000 trabajadores que se encuentran suspendidos desde el inicio de la cuarentena obligatoria el pasado 20 de marzo. De ellos, más de 20.000 corresponden al sindicato que lidera Guillermo Pereyra y la mayoría se desempeñan en pequeñas empresas regionales de servicios petroleros.