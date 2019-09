Petroleros cruzaron la grieta y apoyarán a Alberto Fernández

El sindicato de Petroleros Privados que conduce el senador Guillermo Pereyra apoyará la candidatura presidencial de Alberto Fernández en las elecciones generales del 27 de octubre. El MPN resultó tercero en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que debe mejorar su desempeño en las generales para poder disputar el segundo lugar y retener una banca en el Senado.

El dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) confirmó ayer a este diario que la decisión se tomó por unanimidad de la comisión directiva y 281 integrantes del cuerpo de delegados (son 284, pero faltaron tres) en reuniones que se realizaron el lunes.

La propuesta para los trabajadores del sector será colocar la boleta que él encabeza y combinarla con la de Fernández en la categoría nacional.

“Los petroleros privados vamos a acompañar la fórmula de Fernández-Fernández. Se sabe que los trabajadores, en su inmensa mayoría, son peronistas. No se impuso nada. Los compañeros han tomado la decisión de acompañar esta candidatura”, planteó Pereyra.

Dijo que los delegados ya iniciaron reuniones en cada sector para bajar la propuesta y “ver qué opinan” sus compañeros en los lugares de trabajo. “Es bien orgánico todo”, sostuvo.

El senador indicó que conoce a Fernández por su rol como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y que compartió almuerzos en Olivos con ambos cuando se organizaban reuniones sindicales con la CGT. “Ahora no he tenido oportunidad de hablar, pero antes de las elecciones vamos a hacerlo, seguramente”, evaluó.

La posición que llevará el gremio petrolero no necesariamente será la que adopten los militantes del MPN, pues el partido mantiene todavía la opción de dar libre albedrío a sus seguidores en la categoría presidencial.

Pereyra señaló que no habló con el gobernador Omar Gutiérrez sobre su apoyo a la fórmula Fernández porque “es un tema de los petroleros” y no arriesgó si el partido podría adoptar posición similar. Sí analizó que “se va a ir sumando toda la dirigencia sindical” y anticipó respaldos de Camioneros y del Centro de Empleados de Comercio.

Pereyra había respaldado a Mauricio Macri en el balotaje de 2015 y mantuvo un buen vínculo con él durante la gestión aunque aclaró que no fue “aliado”. “Lo que hice fue acompañar una gestión de gobierno por los intereses que tenemos en nuestra provincia y porque no podemos estar separados. Tengo una buena relación con el presidente, pero no quiere decir que esté a ultranza con él”, aclaró.