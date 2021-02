Picante cruce entre Santiago Cafiero y Luis Novaresio por las vacunas

En su programa diario matutino de Radio La Red, Luis Novaresio entrevistó a Santiago Cafiero y ambos protagonizaron un tenso intercambio.

El entredicho comenzó cuando el periodista afirmó que "en la Argentina se empezó a vacunar con la Sputnik V sin la aprobación de la ANMAT" recalcando que a publicación de The Lancet con los resultados de la fase 3 fue posterior.

"Es una burrada lo que estás diciendo. Lancet no autoriza la vacuna, es una revista científica. Parte de la campaña de desprestigio a la vacuna te hace decir esa burrada. La ANMAT y el Ministerio de Salud sí la aprobaron", retrucó el Jefe de Gabinete.

"Los que vacunaron fuera de la norma fueron ustedes no fui yo, frente a la duda tengo el derecho de preguntar si hay más. Mi pregunta no es grave, grave es la acción que tuvo el Gobierno. Entre mi burrada y haber aplicado la vacuna a amigos me quedo con mi burrada", respondió el conductor.

Además, Cafiero negó que exista una vacunación VIP por fuera de la que se conoció públicamente por medio del hospital Posadas y confirmó que se vacunará con la segunda dosis a todos cuando corresponda.

"Se terminó mezclando todo, cuestiones obvias y evidentes como gente que tiene que estar inmunizada por su función estratégica en el Estado y el procedimiento inaceptable por la que el presidente, con firmeza y decisión, tomó la decisión que tomó", amplió el funcionario.

"Cuando se inició la campaña de vacunación la gran mayoría ponía en tela de juicio a la vacuna Sputnik. Por eso los dirigentes políticos se vacunaron, para dar mayor confianza", agregó.