Pichetto: "hay un 90 % de la Argentina en condiciones de retomar la actividad"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, consideró hoy que "hay un 90 por ciento de la Argentina en condiciones de retomar la actividad" en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Además, entendió que en este momento "hay que enfocar una tarea sanitaria fuertemente" en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para atender los "focos" de expansión de la enfermedad, "y después ir tratando de ver cómo se sale".

En diálogo con FM Concepto, Pichetto señaló también que "no es imaginable una restricción de libertades y circulación todo el tiempo" y señaló que "el mundo está abriendo, los países de Europa están retomando la actividad" y preparándose "para convivir con el virus".

"Es cierto que están entrando en el verano pero también es cierto que se están preparando para convivir con el virus", añadió.

Para Pichetto, "las secuelas de una actividad paralizada dejarían sin destino a la Argentina e impactarían fuertemente en la clase media, los sectores del trabajo, y también en la administración pública, que observan cómo se deteriora el salario, con la corridas cambiarias del dólar blue".

Por otro lado, el ex senador nacional por Río Negro y actual dirigente de Juntos por el Cambio dijo no entender "cómo se puede aspirar a ser Venezuela", al que consideró "un país hoy destruido" y, en cambio, afirmó que preferiría parecerse a Uruguay.

De esta forma hizo referencia a declaraciones del actor y conductor Dady Brieva, que había dicho: "Si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora".

"Tengo respeto por Dady como actor popular, pero no comparto. Ser Venezuela es 70 por ciento de pobreza, un modelo estatal que no permite consolidar una clase media, y perder la esperanza de una visión social ascendente", sostuvo el ex senador.