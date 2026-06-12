Global Fresh sorteó dos Toyota Yaris: conocé a Marcelo y Alejandro, los verduleros ganadores

La sonrisa de Marcelo Duek ilumina la sala. Es uno de los dos afortunados ganadores de un auto 0 kilómetro del primer sorteo del año de Global Fresh. Alejandro Salomón comparte su alegría: también se quedó con un Toyota Yaris. Viajaron en el mismo avión, pero se conocieron recién en la concesionaria Nippon Car. «Espectacular», celebró Marcelo. «Fue una alegría bárbara», lo siguió Alejandro.

En octubre habrá revancha para todos los clientes que no obtuvieron el premio. La empresa sorteará otros dos Toyota Yaris 0 kilómetro automáticos en todo el país: uno entre los puestos del Mercado Central y los mercados aledaños de CABA y el Gran Buenos Aires, y otro entre el resto de los mercados de Argentina. “Esto llegó para quedarse. El año pasado hicimos el primer sorteo y a partir de ahora serán dos por año”, anticipó el gerente, Francisco Ayerbe.

Marcelo Duek y Alejandro Salomón: llegaron en avión y regresan en un Toyota Yaris

Marcelo tiene 50 años y comparte con su socio dos verdulerías chicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Él se ocupa de la venta y la puesta a punto de los locales, mientras su compañero se encarga de las compras. Allí apareció el vínculo con Global Fresh, a través de las frutas de carozo. “Comprando la ciruela, los pelones, los duraznos, empezamos a ver que estaban los papelitos y fuimos guardando”, recordó.

Durante meses completó cupones, incluso perdió una buena cantidad en febrero y casi renuncia a la ilusión. En marzo reunió los últimos y se los pasó a su socio para que los lleve a la urna. El 30 de abril recibió la llamada desde Neuquén. «Mi mujer me decía: ‘si te llaman de otra provincia, atendé’. Yo lo dejé sonar, no quería atender. Después vi cuatro llamadas perdidas del mismo número. Ahí dije: ella tenía razón”, relató.

El premio llegó en un momento justo. Marcelo manejaba un auto modelo 2007 con 270.000 kilómetros. «Imaginate si no me vino bien», señaló. El cupón ganador lo llenó su esposa Romina, quien también aguarda por el vehículo 0 kilómetro desde Buenos Aires. Al Alto Valle, quiso llegar con su socio. Hoy pasarán la noche en el Hotel Global en Centenario y mañana emprenderán el regreso entre mates y anécdotas.

Marcelo Duek ya está listo para volver a CABA en su auto nuevo. (Oscar Livera)

Desde La Plata, Alejandro vive una historia similar. Hace unos diez años abrió una verdulería chica y también compra en un puesto que trabaja con la fruta de Global Fresh. Cada visita al mercado terminaba con un nuevo cupón en la urna. El llamado llegó el Día del Trabajador, aunque la desconfianza casi arruina todo.

«Mi señora está muy acostumbrada a las estafas. Hay muchas estafas en La Plata. La llamaban de una característica rara de Neuquén y les cortaba: una vez, dos veces, tres veces», relató. El aviso llegó finalmente desde el propio puesto mayorista: «Me llama el dueño y me dice: ‘Turco, no atendiste, te están llamando de Neuquén, te ganaste el 0 kilómetro’».

Lo que siguió fue una explosión de alegría. «Entramos a los saltos en casa. Saltaba, me temblaban las manos, no podía hablar con nadie», describió. En su casa ya había un auto Astra «medio cachoso, pero todo terreno». Ahora la familia suma un Yaris con caja automática, que Alejandro y su esposa Marcela compartirán en sus viajes y escapadas desde La Plata.

Alejandro Salmón es el otro afortunado ganador de un Toyota Yaris. (Oscar Livera).

Se vienen más sorteos de Global Fresh en todo el país

Para Global Fresh, el sorteo ya forma parte de la identidad de la marca. “El año pasado fue el primer sorteo que hizo la empresa, para fines de octubre. Lo entregamos los primeros días de noviembre y ahí decidimos hacer, a partir de este año, dos sorteos anuales”, explicó el gerente, Francisco Ayerbe, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Ayerbe precisó que la empresa ya fijó un esquema estable. “Uno será a fines de abril y otro para fines de octubre, después del Día de la Madre. Ya cargamos la promoción con banners, cupones y demás, también dos Toyota Yaris 0 kilómetro automáticos”, remarcó.

Este año el sorteo incorporó una novedad: la segmentación por regiones. “Hicimos un sorteo para Gran Buenos Aires, o sea para el Mercado Central y los mercados aledaños, y otro para el resto del país”, explicó. El objetivo apunta a reconocer a todos los clientes, tanto del área metropolitana como de las provincias donde Global Fresh vende peras, manzanas y fruta de carozo.

Alejandro contó su historia. (Foto: Oscar Livera).

La fidelidad tiene premio, incluso para quienes ya salieron favorecidos. “No hay ningún problema si ellos (Marcelo y Alejandro) vuelven a ganar, ellos pueden seguir participando. No es que porque ganan el auto dejan de comprar nuestra fruta, así que siguen con nosotros y de la misma manera les devolvemos ese favor”, subrayó Ayerbe.

Los tres ganadores de los autos 0 km hasta el momento pertenecen a pequeñas verdulerías de barrio. El año pasado ganó Gastón Cabrera de Esperanza, Santa Fe, y los primeros ganadores del 2026 son Marcelo Duek de Buenos Aires y Alejandro Salomón de La Plata. «Es una forma de devolverles la confianza en nuestros productos. El año que viene volveremos a hacer dos sorteos anuales», afirmó.