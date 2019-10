Pichetto negó el envío de tropas a Venezuela: "Es una pavada"

El senador y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, calificó como "pavada" lo que sugirió ayer el postulante a la presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, durante el debate presidencial, respecto a que Argentina mandaría tropas a Venezuela.

"Fernández no puede pronunciarse categóricamente en contra de la dictadura porque su compañera de fórmula, la ex presidente Cristina Kirchner, mantiene negociaciones con (Nicolás) Maduro y con Raúl Castro, entonces saca esta pavada de que van a mandar tropas y que van a invadir Venezuela”, dijo Pichetto en diálogo con radio Mitre.

El senador y candidato afirmó que lo que quiere lograr Argentina es "presiones para que Maduro se vaya y haya democracia libre en Venezuela" y dejó claro que ese es el "desafío" en el que "está empeñado" el Presidente y candidato a la reelección, Mauricio Macri.

Recordó en este marco que Macri "acaba de reconocer el placet de la embajadora Elsa Trotta, que es representante de Juan Guaidó en Buenos Aires, y desconoció a los representantes de Maduro”.

"Los pasos dados en esta materia son muy claros y no se puede venir a inventar tonterías, a asustar a la gente con cosas que no son ciertas", dijo, y agregó: "El problema es que no pueden decir simplemente que Venezuela es una dictadura atroz y que el régimen de Maduro tiene que terminar”.

Alberto Fernández había deslizado en el debate que tuvo lugar en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa fe, la posibilidad de que el gobierno argentino envíe soldados argentinos para respaldar una eventual intervención militar en Venezuela, dejando clara su postura de que "son los venezolanos quienes deben resolver sus problemas internos".

Pichetto señaló que "Argentina va a continuar presionando junto a Estados Unidos, Brasil y el Grupo de Lima para que Maduro se retire y haya democracia libre en Venezuela".

Agregó que “hasta el Mercosur está en riesgo en términos de una vinculación que quiera volver al espíritu bolivariano" y afirmó: "Eso nunca lo dijo Fernández porque no lo puede decir, entonces inventan esto de que vamos a mandar soldados”.