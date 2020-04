Piden a las obras sociales que cubran los test de coronavirus en Neuquén

Neuquén tiene dos laboratorios que diagnostican coronavirus. Al Central, dependiente del ministerio de Salud de la provincia que testea desde el 20 de marzo, se sumó Raña, que recibe parte de la demanda del sector privado. Funciona hace 20 días y en ese tiempo analizó 100 muestras, de las cuales el 8% tuvo resultado positivo. Su director técnico-bioquímico, Néstor Nadal, dijo que: “hoy, el 90% de los financiadores (obras sociales y prepagas) no está reconociendo esta práctica, y eso para nosotros es crítico.”

Las muestras se reciben hasta las 11 de la mañana. A partir de allí comienza el procesamiento, que dura aproximadamente seis horas, con lo cual los resultados se entregan entre las 18 y las 19. Son reportados al solicitante, la clínica por ejemplo, y a las autoridades sanitarias de acuerdo a un protocolo establecido. Tienen previsto una diagrama en caso de urgencias.

El director explicó que adquirieron los insumos y pusieron a punto la técnica, en coordinación con el Laboratorio Central. Tuvieron que cumplir con una serie de requisitos estrictos para obtener la habilitación. “Desde planos, lugar físico, tecnología, número de serie de la tecnología, lotes de los insumos, personal profesional a cargo con su matrícula y la expertise de cada uno”, enumeró.

“Trabajamos con clínicas de Neuquén y somos soporte de clínicas de Río Negro”, aseguró. Al igual que el Central tienen personal que cubre los fines de semana. El equipo está integrado por una genetista, un biólogo, una bioquímica especializada, y el área técnica. “En este momento hay tres profesionales a full trabajando y hay dos personas entrenándose también para poderlos asistir”, agregó.

Manifestó que los insumos los adquirieron de forma particular. “No tenemos provisión por parte del Estado. Es todo compra en forma privada y con valores dolarizados, por supuesto. Hoy son altísimos los costos y no solamente es el insumo, sino es el recurso humano. Aparte la tecnología que uno tiene que tener dispuesta para esto y todo lo que conlleva los elementos de bioseguridad que tiene que tener el operador y el extraccionista, que eso hoy no lo contempla nadie, y se ha sumado a un costo muy alto”, señaló.

Los resultados son informados a las autoridades sanitarias. Foto Yamil Regules.

Nadal, que además es el presidente del Colegio de Bioquímicos de Neuquén, manifestó su preocupación porque las obras sociales y prepagas no cubren esta práctica. “Es muy complejo poder seguir invirtiendo, seguir gastando estos insumos, sin tener la certeza de que esto tenga después un recupero económico”, planteó.

Sostuvo: “Ellos aluden de que esto tiene que ser de cobertura pública, pero el gobierno descentralizó esta medición, Salud Pública habilita al privado, pero los financiadores no están queriendo hacerse cargo de esta situación. Creo que no están a la altura de las circunstancias. Nosotros estamos haciendo muchísimo esfuerzo para colaborar con el sistema y los financiadores no nos están acompañando”.