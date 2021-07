Piden controles más estrictos a las provincias tras los contagios con la variante Delta en Córdoba

Los contagios de coronavirus con la variante Delta en Córdoba, producto de un viajero que no cumplió el aislamiento, generan preocupación en el Gobierno Nacional y desde Migraciones advirtieron el riesgo de apelar a la "responsabilidad individual".

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que "estos casos no ayudan para nada. La responsabilidad individual falló. Quizás algún control más estricto del Estado hubiera sido bueno".

Cada provincia tiene potestad para decidir de qué manera controla pero el Gobierno recomienda que se lleve a cabo un aislamiento obligatorio en hoteles como sucede en Buenos Aires y en San Juan.

“Estamos convencidos que el modelo hoteles que instrumentaron Canadá y Gran Bretaña era el que había que seguir. Así no hay manera de que no se cumpla la cuarentena", agregó Carignano.

El hombre que llegó de Perú dio negativo en los test PCR, no se aisló tras su llegada y contagió a otras 16 personas. Preventivamente, aislaron a 160 personas y cerraron dos escuelas de grupos familiares relacionados.

Advirtieron que más del 64% de los casos detectados de la variante Delta ingresan con PCR negativo y manifiestan síntomas varios días después, por lo que es importante realizar el aislamiento de una semana aunque el test no sea positivo.

“Nos cansamos de decirle a la gente que no se confíe, que no es suficiente venir con un PCR, que no es suficiente con el test de antígenos que se hacen en Ezeiza” sino que se debe cumplir con el aislamiento y el hisopado de rigor", señaló la titular de Migraciones al respecto.