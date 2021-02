Piden la titularidad del PJ nacional y el puesto de Darío Martínez en Neuquén

“Venimos luchando para asumir como autoridades reales” del Partido Justicialista, dijo la dirigenta de la “tercera posición”, Marta Bussetti, quien indicó que se presentará mañana ante el juzgado federal con competencia electoral en Neuquén.



Bussetti recorre los distritos del país con el mismo planteo. Sostiene que la respalda el fallo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que está enviando a cada jurisdicción electoral para poner en evidencia que “somos el PJ real y legítimo, con un fallo de la Corte y el reconocimiento de la Cámara Electoral”, insistió.

Dijo que busca generar el expediente en papel porque la jueza María Carolina Pandolfi (con competencia electoral) no respondió con un número de expediente ante las presentaciones realizadas vía correo electrónico.

“No nos han contestado desde Neuquén y esperamos ser recibidos, estuvimos un año completo enviando documentación sin que nos contestaran”, sostuvo.

Aseguró que tras el reconocimiento, quiere recuperar las sedes de cada asociación. “Todo dentro de la ley”, repitió constantemente.

En el caso de Neuquén, dijo que el presidente del Partido Justicialista es Mauricio Poo y al ser consultado por el liderazgo de Darío Martínez (ex diputado nacional y actual secretario de Energía del gobierno nacional) Busseti indicó que “él es presidente del Frente de Todos, que es un frente”.

El presidente de la Unidad Básica de Neuquén capital y a su vez secretario de acción política del justicialismo provincial, Marcelo Zúñiga, rechazó los planteos de la dirigente bonaerense.

Reafirmó que el actual conductor orgánico del partido es el sanjuanino José Luis Gioja y se posicionó por una próxima conducción del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“La única información real que es de conocimiento de todos los afiliados del justicialismo es que el PJ está totalmente normalizado, en junio cumpliremos 3 años de mandato al frene del PJ, con congresales nacionales y provinciales”, sostuvo el concejal Zúñiga.

Agregó que no conocía a Poo y dijo que no integra la vida partidaria o social del justicialismo en sus diferentes vertientes en la ciudad. Especificó que las resoluciones de 2019 esgrimidas por Bussetti fueron desestimadas “porque no se ajustaban a derecho, se trata de una maniobra motorizada por el macrismo en 2019 y de una jueza federal que buscaron la intervención del PJ, es inconducente”, reafirmó.

Recordó que hace años el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo visitó Neuquén “con la misma maniobra amparada por sectores políticos que carecen de representatividad; tienen los 5 minutos de fama y el rebote en los medios, pero nada de la realidad política del PJ y las preocupaciones de la militancia del peronismo en la ciudad”, sostuvo.