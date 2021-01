Pietragalla afirmó que no hay "violaciones sistemáticas" de Derechos Humanos en Formosa

Las reiteradas denuncias de violaciones de Derechos Humanos en Formosa relacionadas a las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus derivaron en una visita de la Secretaría de Derechos Humanos.

Su titular, Horacio Pietragalla Corti, brindó una conferencia de prensa luego de reunirse con "legisladores, autoridades y organismos de DDHH".

La conclusión del funcionario nacional fue que "se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no podemos hablar de violaciones sistemáticas o centros clandestinos de detención".

Además, aseguró que junto el Ministerio de Salud harán "recomendaciones para garantizar la protección de los derechos de todas y todos los formoseños".

También realizarán una capacitación a las fuerzas de seguridad de la provincia, apuntadas por los denunciantes ante tratos autoritarios.

Pudimos constatar que se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no podemos hablar de violaciones sistemáticas o centros clandestinos de detención. pic.twitter.com/CF2snvQTLn — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) January 28, 2021

"Alberto y Cristina sabían que veníamos a realizar esta visita y nos pidieron que seamos lo más amplios posibles y escuchemos todas las voces, y así lo hicimos", expresó Pietragalla.

El secretario se reunió esta mañana con Gabriela Neme, concejala de Formosa detenida la semana pasada tras una protesta contra las políticas del gobernador Gildo Insfrán.

Neme indicó que Pietragalla "parece buscar un equilibrio entre tensiones que el gobierno provincial lo somete, dando conclusiones apresuradas a pesar de la inmensa cantidad de pruebas que existen".

Increíble.



Pero esto no es si quiera, un obstáculo. Seguiremos luchando por la gente que nos necesite, la que no tiene voz, la que verdaderamente sufre el avasallamiento de Insfran. Seguiremos#FormosaLibre #NoNosCallamosMas — gabriela neme (@gabrielaneme) January 28, 2021

"No visitó Clorinda, no visitó el oeste, no visitó ni el 10% de los centros activos en la provincia. Si bien, capacitará a los oficiales en D.D.H.H. No se ocupa de la raíz del problema, la forma de actuar del gobierno provincial. Las esperanzas de una Formosa libre siguen intactas", agregó.

Como positivo, destacó "las cosas que cambiaron: el Cincuentenario vacío, la gente Dada de alta, el reconocimiento de que hay cosas que van a recomendar para cambiar, la nueva capacitación de la policía en derechos humanos, y el reconocimiento de que hay cosas que se hicieron mal".