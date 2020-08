“Plandemia” y “coronacirco”

Hoy me levanté con el espíritu combativo.

Esperando con ansias el fin de semana…

Mientras en el país de la “plandemia” y el “coronacirco” la sociedad se pelea y mata entre sí, los detestables señores, señoras y putos del poder se acomodan tranquilamente para hacer más fuerte e invencible su sistema de corrupción…

Con gente más adicta, niños más pobres, sin educación, sistemas de salud destruidos y con muchos policías corruptos -ojo, aclaro, puse muchos, no todos, porque siempre salta un defensor de lo indefendible-.

Tenemos el legado eterno de una Justicia totalmente injusta, sin mucho más que explicar. No tributan, tienen sueldos más que generosos y no hacen lo único que deben hacer que es impartir justicia, meter a criminales en la cárcel y no soltarlos. En fin, mientras esta gente linda llamada “señores políticos” crece como un cáncer, los giles trabajadores nos peleamos entre nosotros. Insólito…

Quizá por eso muchos se cansan y agachan la cabeza. Otros cuando se cansan, lejos de agachar la cabeza, se ponen combativos. Progresivamente la primeras armas para usar son la escritura y la lectura, pero la cosa irá creciendo mientras aguardo el fin de semana. También aclaro que hace meses, varios meses, el frente de casa está lleno de desechos cloacales (caca) y a nadie parece importarle, ni a la empresa Aguas Rionegrinas ni al Municipio de Roca ni a la Provincia de Río Negro. Me pregunto en este caso: ¿donde está la empatía de la que tanto hablan?

En fin, hoy me levanté con el espíritu combativo.

Oscar Dabus

DNI 26.458.224



Roca