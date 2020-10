Playlists y videos con lo último para ponerle música al fin de semana

Como cada viernes, te ofrecemos la lista de nuevos lanzamientos de los últimos días de, literalmente, todos los géneros. Además, te acercamos los flamantes videoclips estrenados durante esta semana. Y como siempre, te invitamos a que pases, veas, escuches... y disfrutes.

The Kinks celebra el 50 aniversario de "Lola Versus Powerman and The Moneygoround Part One" con nuevo single

Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One, comúnmente abreviado como Lola Versus Powerman, o simplemente Lola, es el octavo álbum de estudio de The Kinks, grabado y lanzado en 1970. Un álbum conceptual adelantado a su tiempo. Es una evaluación satírica de la industria de la música, incluidos editoriales de música, sindicatos, prensa, contadores, managers y la vida en la carretera. Uno de los álbumes clásicos de Kinks de todos los tiempos.

The Kinks anuncia planes de lanzamiento del álbum en múltiples formatos como un Deluxe Box Set, 1LP, Deluxe 2CD, CD y digital, que se lanzará el 11 de diciembre a través de BMG.

La campaña del box set 50 aniversario se lanza con un nuevo remix/medley de Ray Davies de la canción de The Kinks Any Time’ (titulada “The Follower - Any Time 2020 Feat: Anytime by The Kinks” 2020 remaster).

La Franela presenta una nueva versión de su sencillo "Las raíces" acompañados por Los Tekis

La Franela une fuerzas junto a Los Tekis para presentar su nuevo lanzamiento digital. En esta oportunidad, la banda comparte una versión renovada y envolvente de su sencillo “Las raíces”, con la participación especial del grupo jujeño de folclore argentino.

En esta nueva versión, Los Tekis suman su impronta musical y el alegre sonido de sus vientos, para lograr una combinación perfecta entre los estilos musicales de ambas bandas. “Las raíces ft. Los Tekis”, se encuentra disponible en todas las tiendas digitales y también viene acompañado por un videoclip oficial realizado por el director Gustavo Herrador.

“Las raíces” es una canción donde se cruza el rap de hijos, el folklore de madre y el amor por el otro, fue escrita por Daniel “Piti” Fernández, y la misma se desprende de su más reciente disco de estudio “De palabras” (Popart Discos, 2020); y está además, funcionó de adelanto y segundo corte del álbum.

Gabriel Carámbula presenta su EP Digital "Vuelvan

Luego del lanzamiento de su último trabajo “Gloria” (2019), Gabriel Carámbula nos trae “Vuelvan” un EP digital con cuatro canciones inéditas, jamás tocadas en vivo, grabadas en el año 2011 en los Estudios del Abasto, coproducido por Gabriel Carámbula y Álvaro Villagra.

Estas canciones fueron compuestas en forma muy espontánea y grabadas hace varios años como una necesidad de registrar ese instante de canciones frescas y desprejuiciadas, sin correr atrás de un proyecto discográfico en concreto. Como es habitual, Carámbula nos trae canciones donde el rock, las melodías y las guitarras tienen un lugar destacado.

La 25 presenta "Andrajoso", canción adelanto del relanzamiento de "Mundo Imperfecto"

LA 25 presenta un nuevo videoclip de la canción Andrajoso, una de las canciones emblemáticas de Mundo Imperfecto (2008), álbum que en pocos días saldrá en formato digital y a la venta en vinilo, siendo el primer disco que la banda edita en este soporte, en 25 años de carrera. Este nuevo videoclip animado fue dirigido por Esteban Marconi y realizado por él junto a Diego Farao.

GEPE lanzó su disco Ulyse

A sus ya estrenados tracks “Prisionero”, “Timidez” ft. Natalia Lafourcade, “Calle Cima”, “tupenaesmipena” ft. Princesa Alba, “Buena Memoria” y “Confía” ft. Vicentico, Gepe suma “Kamikazi”, nuevo sencillo que acompaña el esperado lanzamiento de Ulyse, su octavo álbum de estudio y primero junto a Sony Music.

El estreno de Ulyse llega junto a “Kamikazi”, “una especie de salsa urbana con una lúdica letra, de imaginería sonora, de la búsqueda latinoamericana… Es una letra sencilla, con mucho azar, con mucha asociación libre”, especifica Gepe, destacando también el trabajo audiovisual que acompaña este nuevo sencillo, a cargo del artista digital Esteban Bustos, que también dirigió el clip para “Confía”.