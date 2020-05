Plaza Huincul puso freno a las salidas recreativas de los miércoles

En Plaza Huincul hoy no habrá salidas recreativas. Aunque si lo harán sus vecinos de Cutral Co, municipio que flexibilizó la medida y abrirá hoy para todos los grupos etarios, en diferentes horarios.

Desde la comuna huinculense que dirige Gustavo Suárez, se pensó en la alternativa de permitir las salidas recreativas. La medida estaba en sintonía con la de sus vecinos cutralquenses, al igual que la mayoría que se habían resuelto desde que se declaró la pandemia, en marzo pasado.

Para hoy, en Cutral Co, durante la mañana podrán salir los adultos mayores de 60 años, de 10 a 12. Y para la tarde, lo harán las niñas, niños, adolescentes y adultos hasta 60, de 16 a 18. Este último grupo solo tenía permitido para salir para el abastecimiento o trabajo pero no para la recreación.

Si habrá algunas cuestiones a tener en cuenta: está prohibido que permanezcan en espacios verdes, deben hacerlo con barbijos o tapabocas y respetar la distancia social obligatoria. Tampoco se podrá circular en auto, motos o bicicletas, éste último medio está permitido solo para menores de 12 años.

Aunque en Plaza Huincul, se resolvió esperar la decisión que en esta línea adopte el gobierno provincial, mediante el decreto correspondiente. Es decir que este miércoles, no habrá salidas recreativas. La cuestión será cómo se ejercerá el control para que, por ejemplo, las personas no crucen hasta Cutral Co, donde si hay permiso para salir.