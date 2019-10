Pobreza y educación

Roca

Yo sé que estos dos ámbitos están profundamente integrados en la vida de las personas y que se sobredeterminan. También sé que los verdaderamente pobres e ineducados no llegaran a leer estas letras pero están dedicadas a ellos, con conciencia de que sus prioridades básicas no están atendidas y que no caben otras consideraciones,

La educación gratuita es un don que no debe despreciarse, es crucial aprovecharlo para entrar como familia en una espiral ascendente. Aunque sea levemente. Cada conocimiento adquirido, interno o externo, ilumina tu vida, transforma tu cerebro y te abre nuevas posibilidades,

Cada conocimiento interno o externo ilumina tu vida y activa las conexiones de la agrupación que llamas nosotros, por la que te sientes sentido y por la cual velas. Conectate contigo primero y luego con los demás, tu acción será más efectiva. Define y ten presente el propósito de tu vida y da el siguiente paso. Desecha otros mensajes intrusivos, refugiate en el silencio. Eleva tu mirada al cielo, déjate acariciar por el sol que sale para todos, buenos y malos, y abraza a los que amas.

Alberto Félix Suertegaray

DNI 14.169.481