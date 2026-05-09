Mundial 2026: qué artistas cantarán en las ceremonias inaugurales de Estados Unidos, México y Canadá

La FIFA ya tendría definido el listado de artistas que participarán en las distintas ceremonias inaugurales del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y comenzará en poco más de un mes.

Esta edición marcará un hecho histórico, ya que será la primera Copa del Mundo organizada por tres países y también contará con una novedad inédita: habrá shows musicales especiales antes del debut de cada una de las selecciones anfitrionas.

México abrirá el Mundial con un show lleno de estrellas latinas

El puntapié inicial será el 11 de junio en México, donde la selección local enfrentará a Sudáfrica en un partido que recordará el histórico cruce inaugural del Mundial 2010.

Para esa ceremonia inaugural fueron convocados Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules. Además, también participará la cantante sudafricana Tyla.

Canadá apostará por artistas locales

Solo un día después llegará el debut de Canadá en Toronto, donde el seleccionado canadiense se medirá ante Bosnia y Herzegovina.

En esa ceremonia estarán presentes Michael Bublé —muy conocido en Argentina por su relación con Luisana Lopilato—, además de Alanis Morissette y Alessia Cara.

Estados Unidos tendrá un show internacional

Ese mismo día también debutará Estados Unidos, que protagonizará un atractivo cruce ante Paraguay en el SoFi Stadium.

Para el espectáculo inaugural fueron elegidos Katy Perry, el rapero Future y el DJ DJ Sanjoy.

Además, la cantante Lisa compartirá escenario con la artista paraguaya Marilina Bogado, en uno de los shows más esperados del arranque mundialista.