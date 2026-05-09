Golazo de Enzo Fernández en el empate entre Liverpool y Chelsea

En una floja temporada del Chelsea, Enzo Fernández volvió a aparecer con un golazo en la igualdad 1-1 entre Liverpool y Chelsea en Anfield. Alexis Mac Allister fue titular en el local y completó los 90 minutos.

El duelo entre dos grandes de la Premier League se abrió rápidamente, cuando a los 6 minutos Ngumoha asistió a Gravenberch que definió al ángulo entrando al área. Los Reds se pusieron arriba con un golazo del neerlandés, ante el delirio de todo la cancha.

¡¡QUE GOLAZO DEL LIVERPOOL!! Gravenberch sacó un remate infernal al ángulo y marcó el 1-0 de los Reds en el arranque del partido ante Chelsea.



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Pero a los 36′, Enzo Fernández pateó un tiro libre desde la derecha, Fofana no alcanzó a tocarla y se metió suavemente en el palo derecho del arquero Mamardashvili. Inmediatamente, el francés le dio el crédito al argentino que lo fue a abrazar.

¡¡GOL DE ENZO PARA EMPATARLO EN ANFIELD!! Fernández marcó de tiro libre y puso el 1-1 del Chelsea ante Liverpool.



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Con el grito ante el Liverpool, el mediocampista albiceleste llegó a los 14 goles en 51 partidos esta temporada. Además, es su novena anotación en esta liga. Con la igualdad, el equipo dirigido por Calum McFarlane se ubica en la 9° ubicación con y está muy lejos de los puestos europeos, cuando solo faltan dos fechas para el final de la Premier.

El gran objetivo de los Blues será la final de la FA Cup, donde se verán las caras contra el Manchester City. De obtener el título, clasificarán a la Europa League y tendrán participación internacional en la próxima temporada.

Por otro lado, el Liverpool quedó a un paso de asegurar su presencia en la próxima edición de Champions. Si Bournemouth pierde ante Fulham o los Reds ganan en la próxima fecha, sellarán su boleto a la máxima competencia internacional.