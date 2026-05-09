Donald Trump planea trasladar sus tropas en Alemania a Polonia para reforzar la frontera con Rusia

El presidente de los Estados Unidos planea reforzar el límite ocupado en Polonia ante Rusia (Foto: archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó la posibilidad de trasladar parte de las tropas estadounidenses desplegadas en Alemania hacia Polonia, en medio de una revisión de la presencia militar norteamericana en Europa y del aumento de las tensiones con Rusia.

La desición del presidente estadounidense sorprendió a Berlín y al resto de los socios de la OTAN, sobretodo al presentarse el contexto donde Kiev pelea ante la invasión rusa con la asistencia de la Alianza desde 2022.

La posibilidad surgió luego de que el Pentágono anunciara el retiro de unos 5.000 soldados estadounidenses de territorio alemán durante los próximos meses. La medida implicaría una reducción significativa del contingente militar que Washington mantiene en Europa desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Alemania alberga actualmente la mayor presencia militar estadounidense en Europa, por lo que la salida masiva de estas unidades hacia Polonia reforzaría directamente un territorio fronterizo con Ucrania, Bielorrusia y el antiguo control ruso de Kaliningrado.

El repliegue militar impulsado por Trump generó preocupación dentro de la OTAN y entre legisladores estadounidenses, que advirtieron que una reducción de efectivos en Alemania podría debilitar la capacidad de disuasión de la alianza atlántica frente a Moscú.

Actualmente, según datos brindados por el gobierno de Estados Unidos, el país mantiene cerca de 85.000 militares en Europa, de los cuales entre 34.000 y 38.000 están destinados en Alemania. Aunque Trump aún no confirmó oficialmente el traslado hacia Polonia, distintas fuentes señalaron que la Casa Blanca analiza reforzar a los aliados que considera más comprometidos con los objetivos estratégicos.

Donald Trump. Foto: NA

Los motivos de Trump para retirar el ejerctio estadounidense en Alemania para defender la frontera de Polonia con Rusia

Según distintos reportes, Polonia y otros países del flanco oriental de la OTAN comenzaron gestiones para recibir parte de esas fuerzas militares. El presidente polaco, Karol Nawrocki, aseguró que su país cuenta con infraestructura suficiente para albergar más tropas estadounidenses y remarcó que buscará convencer a Trump de mantener a esos soldados dentro de Europa.

Las autoridades de Lituania también se mostraron dispuestas a ampliar la presencia militar norteamericana en la región. Ambos gobiernos sostienen que el refuerzo de tropas en Europa del Este es clave ante la amenaza que representa Rusia y la vulnerabilidad estratégica del corredor de Suwalki, una franja ubicada entre Bielorrusia y Kaliningrado.

En Alemania, la medida fue interpretada como una señal de tensión política entre Washington y Berlín. La decisión llegó después de críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la política exterior estadounidense vinculada al conflicto con Irán.

Con información de NA