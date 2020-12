Poesía que viaja “En la piel de las arenas” desde Neuquén

Tanta Ceniza Editora es una editorial independiente y autogestiva que convoca, principalmente, diversas voces de la poesía argentina y latinoamericana, con el objetivo de trascender las fronteras geográficas, generacionales, lingüísticas y de este género literario, que demuestra con la publicación de la colección “En la piel de las arenas”.

La editorial celebra la diferencia, reconoce otras corporalidades, defiende la multiculturalidad y habilita un espacio de encuentro y difusión para las voces acalladas a lo largo de la historia: las voces de la niñez, las voces de las mujeres, las voces de las personas con diversidad funcional, las voces silenciadas por el binarismo heteronormativo y las voces de los pueblos originarios.

Aixa Rava, creadora de Tanta Ceniza, cuenta qué la motivó a darle forma a este proyecto: “El deseo de ver publicados libros de muchas autoras que quiero y admiro (muchas de Patagonia) y que no podían publicar por cuestiones económicas (la gran mayoría de las editoriales cobran por publicar) o de acceso al circuito editorial, y el deseo de aportar a la bibliodiversidad, y quizás también a la librodiversidad, algo diferente, que reuniera la creación de muchas mujeres trabajando juntas”.

Creada en enero del 2019, “gracias al trabajo amoroso y dedicado de autoras, traductoras e ilustradoras, y de dos diseñadoras maravillosas, Aixa Sacco y Natalia Forés, que se encargaron de crear la estética de las colecciones”, destaca Rava.

“Nuestras ediciones son ilustradas, por lo que cada libro es un suceso, un encuentro entre las palabras de la autora y las manos de la ilustradora”, como se aprecia en tres de los títulos de “En la piel de las arenas”: “La causa de las cosidas” (2019) de Carina Rita Medina, “Monroe”, de María Cecilia Perna (2019) y “El vientre del lobo”, de Melisa Mauriño (2020), de los que les ofrecemos breves reseñas.

La editorial lleva publicados seis títulos que pueden encontrarse tanto en la página web tantacenizaeditora.com.ar como en sus redes sociales: IG (@tantaceniza) y FB (Tanta Ceniza Editora).

“Monroe”, una voz poética y punk

María Cecilia Perna vive el presente en su poesía.

Las palabras de María Cecilia Perna exaltan en el poemario “Monroe” la belleza infinita de todo lo que (nos) pasa.

Con una voz poética “genuinamente punk”, cuya convicción vital y estética es que “no hay futuro”, discurre sobre vivir el presente sin ningún tipo de ilusión y derrapando ampliamente en las interminables banquinas de los mandatos sociales y los aprendizajes constantemente impuestos.

Su foco en el desenfreno de su pasado la impulsa a “demolerlo todo” en el presente, a rebelarse, a deconstruirse, a dejar de poner el cuerpo para atravesar las barreras primitivas de la angustia, el disgusto o el temor y cumplir expectativas, para entregarse así a la constante transformación que implica el río del amor en la vida.

Es la mirada de una mujer cuya potencia creadora radica en la toma de conciencia de su deseo, un deseo que no se proyecta, no requiere de un convenio entre dos cuerpos, no se sustituye y no precisa militancia; al contrario, es la libertad con la que se mueve en una danza propia, se piensa y se hace cargo de lo que siente, reconociéndose al instante en un beso de película, en un huracán que desata su furia sobre recuerdos y redes sociales, en la elección basada en una remera de los Sex Pistols, en una plegaria a un dios nórdico, en el cuerpo de Marilyn Monroe, como un pobre ejemplar de una larga fila de mujeres que soñaron a través de los siglos y como resultado de la emancipación y la apertura total de los mercados, entre otras tantas situaciones difíciles de parametrizar.

Si bien se define prescindible, su voz resulta irresistible porque invita a moverse, a emprender un viaje enriquecedor fuera de la realidad apremiante, de las obligaciones, impedimentos y burocracia de una vida que -como dirían sus abuelos- depende de nosotros aprender a disfrutar.

María Cecilia Perna es licenciada en Letras por la UBA y profesora en la UNAJ. Escribió los libros de poesía “La Boca de Mercurio” (Siesta, 2003), “Libro chino” (Gog y Magog, 2009), “Vísperas” (Zorra Poesía, 2009), “Otra Víspera” (Buenos Aires Poetry, 2016) y “Australia” (El ojo del Mármol, 2017). Sus poemas formaron parte de la “Antología federal de poesía”, Provincia de Buenos Aires (CFI, 2017), “Última poesía argentina” (En danza, 2008) y de “Trilogía poética de las mujeres en Hispanoamérica” (La cuadrilla de la Langosta, 2003).

“El vientre del lobo” cruza la realidad y la fantasía

Melisa Mauriño reversiona a “Caperucita”.

“Del vientre del lobo” no se sale siempre intacto, como sucede en el famoso cuento “Caperucita roja”, su autora, Melisa Mauriño hace a un lado la rima y desarrolla una nueva narrativa, una reversión personal del cuento clásico de Charles Perrault en la que la voz poética de la niña ya no se calla y no se somete a su depredador, al contrario, ha perdido su ingenuidad y elige caer en la boca del lobo una y otra vez pese a que sabe que eso le dejará marcas imborrables.

Ya no estamos frente a una víctima, sino que en este poemario la protagonista de la historia es una sobreviviente que día a día se confronta con la amenaza latente en lo cotidiano y renace al aceptar el placer ilícito que el yugo del adulto rapaz le provoca y aprende a caminar a pesar de las heridas.

Su cuerpo ya no es el mismo, su sombra le devuelve la imagen de una niña con un costado salvaje que percibe tanto el placer como el dolor en los deseos más oscuros que le despierta un lobo siniestro, y a su vez son esos instintos reprimidos desvelados los que amenazan al animal.

Con cruces entre realidad y fantasía, entre el exterior e interior, entre lo posible e imposible, Mauriño juega al límite con el lenguaje para contarnos un cuento oscuro en el que ya no existe el miedo de una niña- mujer a atravesar el bosque, sino que ella esta vez se entrega a su suerte y aprende a aullar para no ser devorada.

Melisa Mauriño es una poeta oriunda de Buenos Aires. Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Exresidente de Psicología Clínica del PRIM Hurlingham y de la Residencia Posbásica Interdisciplinaria de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú. Publicó los poemarios “La piel de la oruga” (Viajero Insomne, 2016), “La dalia negra y otros poemas criminales” (Al Filo Ediciones, 2019) y “The Joke (la broma) a tribute to Joker” (mardelobos, 2020). Editó su primera novela “Nínfula” -libro I de La Trilogía de lo Perdido- (mardelobos, 2019) de manera independiente y autogestiva.

Poemas de mujer en tránsito en “La causa de las cosidas”

Carina Rita Medina habla de mujeres decididas en su obra.

“La causa de las cosidas”, de Carina Rita Medina, es un poemario de una mujer en tránsito, de una mujer que no se resigna a estar postrada y se extranjeriza para entablar un diálogo con espacios neoyorquinos y paisajes característicos del norte neuquino y la cordillera que le devuelven su memoria dormida, “gentes”, historias de crianza y encuentros que sacan a la luz su versátil identidad.

Su voz poética cambia los pasos, el foco, la mirada, y teje un entramado de palabras que conforman la cartografía de su andar, su vínculo con otros/as que borra diferencias entre la sociedad capitalista y los ambientes naturales y de trashumancia de la Patagonia, imágenes que ponen en contacto con la realidad y la llevan a descubrir las heridas ocultas tras la máscara del orden social preestablecido: “No dice el diario/ revoque/ pintura/ grafiti/ esténcil/ castigo para el estéreo-tipo./ Pero lo dice la calle/ y será castigo/ y será/ encierro/ y/ serán parias/ que no podrán blanquear la culpa/ en el fino revoque/ la cáscara del límite/ entre causas justas y la justa/ marea que/ lo desnudaría todo”.

Deja así su piel curtida y se ausenta de sí para encontrarse en un coral de voces de “mujeres azules” que al igual que ella ya no lloran, ignoran el temor, no huyen; mujeres diferentes pero que conciben igual; una colectiva de brujas, gitanas, madres, abuelas, bisabuelas, vecinas, suegras, diosas de batón, libro y escoba, leidis y lobas que danzan y cantan en la naturaleza transmitiendo calma y vitalidad en sus enseñanzas; mujeres que ya no son desacreditadas y dejan huella, un rebaño que no se calla frente al tiempo de los hombres y distintas siempre olfatean cómo volver para descubrirse. Mujeres que por una vez deciden el final del viaje.

María Cecilia Perna es una poeta oriunda de Zárate. Licenciada en Letras por la UBA y profesora en la UNAJ. Escribió los libros de poesía “La Boca de Mercurio” (Siesta, 2003), “Libro chino” (Gog y Magog, 2009), “Vísperas” (Zorra Poesía, 2009), “Otra Víspera” (Buenos Aires Poetry, 2016) y “Australia” (El ojo del Mármol, 2017). Sus poemas formaron parte de la “Antología federal de poesía”, Provincia de Buenos Aires (CFI, 2017), “Última poesía argentina” (En danza, 2008) y de “Trilogía poética de las mujeres en Hispanoamérica” (La cuadrilla de la Langosta, 2003).

Por Verónica Pedroza